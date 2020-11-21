بعد تصريحاته ببرنامج السيرة.. الجمهور يطارد كريم عبد العزيز

تصدر الفنان كريم عبد العزيز، مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة.

وكشف الفنان كريم عبد العزيز، عن أمنيته أن يقوم والده بإخراج فيلم من بطولته، وكان ذلك خلال استضافته بقناة dmc، ببرنامج "السيرة"، والذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى.









واستهل الفنان كريم عبد العزيز حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، عن المواقف الطفولية التي تسببت في العديد من الكوارث بعائلته خلال حواره، موضحا: "كان في موقف أفتكره وأنا صغير كان عندى 15 سنة سرقت عربية بابا من وراه، وبعد ما مشيت عملت حادثة دخلت في عربية 132 رمادى ولما حصل فتحت الباب وجريت لأنى اترعبت لاحسن أتسجن".









وأردف: "كلمت والدى وقلتله الحق ماما واختى ياسمين عملوا حادثة كبيرة بالعربية فاتخض وقالى إيه ده إزاى أنا جايلك، فقلتله لا مش هاينفع استناك ومشيت، وجالى بليل بقى على البيت وكلت علقة من والدى ووالدتى، ومتنوعة ما بين الشبشب والبونيات، بس الصراحة كنت أستاهل".









ويعرض البرنامج في تمام الساعة 11 مساءً، حيث يكشف عن العديد من الأمور، لأول مرة في حياة النجم كريم عبد العزيز، مثلما ظهر في البرومو الدعائي للحلقة، والتى كشف خلالها عن الجوانب الأسرية والشخصية والعائلية، بالإضافة إلى حديثه عن إصابته بـ8 جلطات في الرئة، كما يكشف عن علاقته بأصدقائه من بينهم النجم أحمد السقا.









من ناحية أخرى، تعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد "السيرة" على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معه عن المحطات التى مر بها فى حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته وتتضمن قائمة الضيوف عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرون.







