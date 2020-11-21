300 إصابة اليوم.. طبيب: الموجة الثانية لـ كورونا بدأت

كشف المذيع” هشام العاصي خلال برنامجه” صباحك مصري”، عن وجود 300 حالة إيجابية بفيروس كورونا اليوم.





وقال الدكتور أيمن سالم رئيس قسم الصدر بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، إن الموجة الثانية لكورونا بدأت في مصر منذ منتصف نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة سجلت أكبر نسبة حالات إصابة بكورونا بعد مرحلة الهبوط.





وأضاف” أيمن سالم” خلال لقائه مع برنامج” صباحك مصري” المُذاع على فضائية” MBC MASR2”، أن أسباب زيادة حالات الإصابة في الوقت الحالي أسباب بيئية من الدرجة الأولى، حيث إن الكائنات الفيروسية الدقيقة لها ظروف معيشية وحياتية من درجة الحرارة، والبرودة، والرطوبة، وتيارات الهواء.





وتابع أن هذا الطقس يعمل على زيادة الفيروسات بصفة عامة، وليس فيروس كورونا فقط، مضيفًا ان فرصة المعيشة للفيروس تزداد عند الانتقال من شخص لآخر، حيث إنه ينتقل من أجل إستكمال دورة حياته.





وأكمل” سلامة”، أن هذا يعني إستكمال تكرار وتكاثر الفيروس داخل خلية محددة داخل الجسم، وبالتالي إذا تم تسهيل الأمور عليه، فسوف يزداد نموه وتكاثره بصورة أسرع، مشيرًا إلى أن التقارب بين الناس، وعدم اتباع نصائح وارشادات منع العدوى، يعطي فرصة كبيرة لإنتشار فيروس كورونا، وبالتالي زيادة الحالات.





وأوضح أن الموجة الثانية بدأت في شهر” نوفمبر من عام 2020، ولكن ستستمر حتى تنتهي، ولكن بدون توافر اللقاح الذي تم الإعلان عنه بالفعل، مشيرًا إلى أن حالات الإصابة في الموجة الثانية ستكون أكبر من الموجة الأولى، ولكن الأصعب هو الحالات التي تستدعي العنايات المركزة والمستشفيات، والحالات التي تنتهي إصابتها بالوفاة.





وطمأن الجمهور في نهاية حديثه، أن هذه الموجة الثانية من فيروس كورونا مهما بلغت شدتها، إلا إنها ستصل إلى ذروة معينة، ثم تهبط وتتوقف بعدها، مثلما حدث في الموجة الأولى.