تطهير وتعقيم اللجان.. استعدادات مطروح لإعادة انتخابات المرحلة الأولى.. صور

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الاستعداد لانطلاق مارثون الإعادة فى انتخابات مجلس النواب بمطروح بعد غدا الاثنين على مدار يومى 23 و24 نوفمبر الجارى، وإزالة أى عوائق مع المتابعة المستمرة من كافة الجهات المعنية. الإعادة





و كثفت مراكز ومدن المحافظة جهود تطهير وتعقيم كافة مقرات اللجان على مستوى المحافظة بعدد 139 مركز انتخابي و 165 لجنه فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية مشيرا ان أجمالي عدد الناخبين بالمحافظة هو301763 ناخبًا.













وأشار محافظ مطروح أنه تم رفع حاله الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، و الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الأدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة .





ووجة لرؤساء المراكز والمدن الثمانية ، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط اللجان مع التطهير والتعقيم للجان قبل التصويت وبعده ومراعاة التباعد الاجتماعي ومراقبة المسافات الآمنة بين الناخبين مع اقامة المظلات والاستراحات لانتظار الناخبين وتوفير أماكن لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أمام مراكز الاقتراع ، مع المرور على كافة المراكز الانتخابية كلا فى نطاقه للتأكد من جاهزيتها و عدم وجود أي معوقات وتوفير كافة الخدمات بالمقار الانتخابية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.





وأكد محافظ مطروح على تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أي عقبات .





. وأكد محافظ مطروح على جاهزية كافة القطاعات بالمحافظة، لاستقبال انتخابات الاعادة بمجلس النواب 2020، مشيرًا الي توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بالمحافظة بشكل حضاري ولائق مع حث المواطنين على النزول والمشاركة الايجابية لاستكمال مسيرة التنمية مؤكدا على التزام الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين.







