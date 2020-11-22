قنا بلا دور عرض.. "فاروق فريال" تحولت إلى محلات.. و"أمل" أوقفتها خلافات ثأرية

بدأت دور السينما في محافظة قنا، تتوارى وتختفي بعدما كانت علامات مميزة فى كل مركز أو مدينة، فقد كانت عاصمة المحافظة تضم أكثر من سينما، لم يتبقَ منها سوى مبنى واحد فقط بلا عمل، ولحقت بها دور العرض بمراكز المحافظة، حتى باتت قنا بلا دور سينما نهائيا، ليتحول روادها المثقفين وكبار السن إلى التليفزيون كبديل متاح ويبحث الشباب عن بديل لها فى صالات البلايستيشن والمقاهى، ليتشكل فكرا جديدا للشباب بعيدًا عن الرقابة والمتابعة.





سينما "فريال وفاروق" التى كانت تعد أشهر وأكبر سينما بمحافظة قنا، تلاشت واختفت نهائيًا، بعدما تحولت إلى مول تجارى وبيع أرضها فى مزاد علنى، قبل أن تتوقف لسنوات طويلة لأسباب كثيرة على رأسها الإهمال وعدم إيمان أصحاب الأرض والمسئولين بالمحافظة بدور السينما فى تشكيل وعى الأسر والكثير من الشباب، لتختفى تمامًا من على خريطة قنا بعدما كانت منارة تتوسط ميدان الساعة.





سينما "فريال وفاروق" أنشئت فى ثلاثينات القرن الماضى على يد لوقا بسطا وأشقائه، الذى كان يديرها فى بعض السنوات والد الفنانة فاتن حمامة، حيث كان يعمل وقتها مدرسًا بمدرسة سيدى عمر بمدينة قنا، إلا أنها توقفت عن العرض فى فترة السبعينات وتم هدمها منذ عامين وتحولت لمعرض كبير، بعد فشل محافظ قنا الأسبق عادل لبيب، فى إقناع ملاكها بتجديدها وبناء أدوار علوية فوقها كمحلات.





أما "سينما ومسرح قنا" التى تقع فى مواجهة ديوان عام محافظة قنا، توقفت تدريجيًا عن العمل حتى أغلقت أبوابها تمامًا عام 2015 بعد أن تدهورت حالتها وأصاب جدرانها القديمة التلف، رغم أن المحافظة كانت توليها عناية خاصة لفترة قريبة باعتبارها دور العرض الوحيد والأخير المتبقى على قيد الحياة بالمحافظة، وتردد فى أروقة الديوان العام أن هناك مقترحا لتطوير المبنى واستثماره فى عمل مشاريع استثمارية تحقق عائدا للمحافظة.





وفى كورنيش النيل بمدينة قنا، ظلت سينما الكورنيش التى أنشأها اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، عندما كان محافظا لقنا، تستقبل زوار الكورنيش لسنوات معدودة للاستمتاع بالأفلام والعروض الهادفة التى يتم تقديمها للجمهور تحت إشراف ديوان عام المحافظة وبأسعار زهيدة كخدمة من محافظة قنا لأبنائها، لكنها توقفت لأسباب غير معروفة رغم بقاء شاشة العرض الكبيرة التى تزين الك و رنيش حتى الآن.





وفى مراكز المحافظة لم يختلف الحال كثيرًا عن عاصمة المحافظة، فقد طال الإهمال دور العرض المنتشرة بمدن المحافظة حتى أغلقت أبوابها نهائيًا، ففى مركز دشنا تسببت الاشتباكات والمشكلات الثأرية الدائمة بين الأهالى فى سبعينيات القرن الماضى، فى توقف سينما "أمل" التى أنشأها فوكيه آرتى عام 1960 "من أعيان مركز دشنا" وصدر قرارا بوقفها نهائيًا، لكن المبنى ما زال قائمًا مهجورًا حتى الآن، ولم يختلف الأمر كثيرًا فى سينما مصنع سكر دشا القريبة منها والتى توقفت فى تسعينيات القرن الماضى أيضًا بلا أسباب.





أما مدينة نجع حمادى، لم تكن أفضل حظًا من بقية مدن المحافظة، فقد كان لرأس المال الذى لا يقدر قيمة الثقافة ولا يعترف إلا بلغة الأرقام الدور الأكبر فى هدم سينما ومسرح النيل التى أنشئت عام 1960 لتختفى معالمها للأبد وينشأ مكانها برج سكنى فى تسعينيات القرن الماضى.





وفى مركز قوص، توقفت سينما «عبدالوهاب» التى أنشأها عبدالوهاب الحاكم عام 1960، عن عرض الأفلام فى فترة الثمانينات، لتتوقف معها أى عروض سينمائية بمركز قوص، ويصبح الشارع الذى يحمل اسم السينما بوسط المدينة بلا سينما فعليه، لكن ما زال المبنى قائمًا.





قال أحمد سعد جريو، مدير علاقات عامة التربية والتعليم، إن عدم وجود دور عرض يعتبر حربا صارخة على الثقافة، وأمر غير منطقى أن تكون محافظة بحجم قنا وتاريخها الثقافى دون دور عرض، فهى محافظة خرجت الكثير من المثقفين والأدباء والمبدعين فى كل المجالات.





وأشار محمد عبد الستار "مدرس"، إلى أن غياب دور السينما دفع الشباب للبحث عن بديل، فكانت المقاهى المنتشرة فى كل ركن بالشوارع المصرية، وهو ما انتهى بقضاء أوقاتهم أمام أفلام هابطة لا رسائل من ورائها سوى إثارة الغرائز وتشويه القيم والعادات التى تربينا عليها صغارًا، وافتقاد رسائل وقيم كثيرة تعلمناها فى الماضى، لذلك لا بد أن يكون للدولة دور قوى فى إعادة إحياء دور السينما التى كانت تعمل وفقًا لمنهجية وطنية صحيحة.





فيما قال الباحث نور القفطى، ظهور السينما فى قنا كان فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، على يد الراحل ثروت عكاشة وزير الثقافة آنذاك والملقب بفارس الثقافة، حيث كان صاحب فكرة إرسال شاشات عرض متنقلة للميادين والشواطئ والقرى، على غرار مشروع القراءة للجميع، لعرض أفلام وثائقية هادفة تحث الناس على العمل والإنتاج و تعرفهم بأهداف الثورة، أما أول دار عرض فى قنا فكانت سينما" فريال وفاروق" والتى حملت اسم الملك والملكة كدليل على اهتمامهما بالسينما ودورها التنويرى.





وأضاف القفطى، السينما فن رائع وجميل واختراع فنى وتكنولوجى طوعه الإنسان ليصبح من أهم الوسائل الفنية والثقافية للمتعة وتناول الحياة والمجتمع والإنسان، والتى تعكس رؤى العصر عندما تعرض نماذج من الأفلام الهادفة ثقافيًا واجتماعيًا، بعيدًا عن الأفلام الهابطة والتجارية.





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