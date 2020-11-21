آداب عين شمس: الدراسة تسير بشكل إيجابي رغم كل الشائعات

قالت الدكتورة حنان كامل وكيل شئؤن كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابى دون النظر الى أي معوقات او شائعات ، مؤكدة على عدم اكتشاف اشتباة بحالات كورونا بين الطلاب الى الآن





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وأوضحت "كامل "في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد " أن أمتحانات "الميدتيرم " للمستوي السابع بداية من يوم الاحد القادم ،مشيرة الي تقسيم الطلاب الي مجموعات صغيرة حسب مساحة القاعات المتوفرة للامتحانات





وأضافت وكيل شئؤن آداب عين شمس الى حرص ادارة الكلية علي تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بقاعات التدريس ،مشددة علي تطبيق العقوبات علي المخالفين ومن الطلاب واعضاء هيئة التدريس





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وكانت الدكتورة حنان كامل وكيل كلية آداب عين شمس أكدت في تصريحات سابقة لها أن الكلية مازالت تلتزم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى، مؤكدة على عدم وجود أي اشتباه حالات كورونا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعمال إلى الآن.





وأضافت "كامل "في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الكلية لديها غرف عزل بكل دور بالمبنى الخاص بها تعمل منذ امتحانات الفرق النهائية بالعام الماضي، لافتة الى أنها غرفة جيدة التهوية وتحتوي على سرير للمريض وأدوات تعقيم.





وكان قد قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ان الجامعة تحرص على تحفيز أعضاء هيئة التدريس بها والهيئة المعاونة لتحقيق أعلى معدلات للنشر الدولى للأبحاث، من خلال زيادة مكافآت النشر الدولى و التدريب المستمر وتوفير الدورات العلمية لتعريف الباحثين بآلية النشر الدولي.









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