ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

آداب عين شمس: الدراسة تسير بشكل إيجابي رغم كل الشائعات

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:01 م
اداب عبن شمس
اداب عبن شمس
Advertisements
قســــم التعليـــــم
قالت الدكتورة حنان كامل وكيل شئؤن كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابى دون النظر الى أي معوقات او شائعات ، مؤكدة على عدم اكتشاف اشتباة بحالات كورونا بين الطلاب الى الآن

اقرأ ايضا|

وأوضحت "كامل "في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد " أن أمتحانات "الميدتيرم " للمستوي السابع بداية من يوم الاحد القادم ،مشيرة الي تقسيم الطلاب الي مجموعات صغيرة حسب مساحة القاعات المتوفرة للامتحانات 

وأضافت وكيل شئؤن آداب عين شمس الى حرص ادارة الكلية علي تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بقاعات التدريس ،مشددة علي تطبيق العقوبات علي المخالفين ومن الطلاب واعضاء هيئة التدريس


 وكانت الدكتورة حنان كامل وكيل كلية آداب عين شمس أكدت في تصريحات سابقة لها أن الكلية مازالت تلتزم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى، مؤكدة على عدم وجود أي اشتباه حالات كورونا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس  والعمال إلى الآن.  

 وأضافت "كامل "في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الكلية لديها غرف عزل بكل دور بالمبنى الخاص بها تعمل منذ امتحانات الفرق النهائية بالعام الماضي، لافتة الى أنها غرفة جيدة التهوية وتحتوي على سرير للمريض وأدوات تعقيم.

وكان قد قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ان الجامعة  تحرص على تحفيز أعضاء هيئة التدريس بها والهيئة المعاونة لتحقيق أعلى معدلات للنشر الدولى للأبحاث، من خلال زيادة مكافآت النشر الدولى و التدريب المستمر وتوفير الدورات العلمية لتعريف الباحثين بآلية النشر الدولي.


اقرأ أيضا :

وأوضح المتيني خلال تصريحاته لصدي البلد أن جامعة عين شمس حققت في السنوات القليلة الماضية تقدمًا ملحوظًا فى كافة التصنيفات الدولية وهو ما يدعم تواجدها البحثى والأكاديمى بين أفضل جامعات العالم مؤكدا الداعم الدائم من الدولة المصرية بقيادتها الرشيدة .

اقرأ أيضا :

وأكد رئيس جامعة عين شمس ان الجامعة احتلت للعام الثانى على التوالى المركز الأول  بين الجامعات  المصرية فى تصنيف Nature index 2020 وهذا يعكس ويؤكد كفاءة وجودة المنهجية التي تتخذها الجامعة فى هذا الصدد، لافتًا ان الجامعة تنفق نحو 200 مليون جنيه سنويا للبنية التحتية لرفع مستوى التعليم بالاضافة الي الانفاق في البحث العلمي والبعثات الخارجية.

وأشار الدكتور محمود الي ان سوف تحول الامتحانات التحريرية الي الكترونية العام الجديد منوها ان كلية الطب امتحانات الكترونية ونسعي الي تحويل كافة الكليات الي الكترونية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إجراءات احترازية مشددة وفرق تعقيم.. شرائح انترنت مجانية لغير القادرين.. جامعة عين شمس تستقبل طلاب العام الدراسي الجديد ..وخبراء: المنظومة التعليمية الجديدة تسير بخطوات إيجابية

وكيل آداب عين شمس : امتحانات "الميد تيرم " في الأسبوع السابع من الدراسة

آلية امتحانات "الميدترم" بالكليات.. جامعة عين شمس: إجراءات احترازية مشددة.. امتحانات اختيار من متعدد.. ورفع بنوك الأسئلة بالمنصات

عميد آداب عين شمس: سنفعل التعليم الهجين بشكل كامل

وكيل آداب عين شمس تكشف لصدى البلد الإجراءات المتخذة ضد مصابي فيروس كورونا

آداب عين شمس تعلن آخر موعد لدفع المصروفات الدراسية

ترشيحاتنا

الإسكان تطرح 1011 شقة بـ 5 مدن جديدة.. اليوم

الرئيس السيسي يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة

برفقة يسرا.. أحمد السبكي يشوق الجمهور لأحدث أعماله

لإنقاص الوزن .. تمارين صباحية سهلة وبسيطة .. فيديو

بالبطاطس والخل والثوم .. 3 وصفات مختلفة لـ طريقة عمل فتة شاورما سوري

والد حازم ضحية السرعة الجنونية بـ شبرا: عايز حق ابني اللى راح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ أيتن عامر تكشف عن خسارة وزنها

BMW تستعد لإطلاق النسخة الكهربائية iX3.. صور

فيه جثمان شاه إيران والملك فاروق.. حكاية مسجد الرفاعي مقبرة الملوك