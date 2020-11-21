للتسلل إلى مركز أبحاث.. قراصنة إيرانيون ينتحلون شخصية رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق ومساعده

أفادت القناة 13 العبرية، اليوم السبت، بأن قراصنة إيرانيين انتحلواشخصية رئيس سابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية ومساعده للتسلل إلى مركز أبحاث.









وبحسب تقرير القناة عن مصدر الترجمة التي نشرها مركز حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإنه في 1 نوفمبر الجاري، تم إرسال بريد إلكتروني من ديبرا أوبنهايمر، مديرة العلاقات الخارجية وسكرتير الاحتياطي العام عاموس يادلين، رئيس معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، وصل البريد الإلكتروني إلى باحث نورثرن أرينا في معهد ألما، وهو رجل عسكري سابق يتمتع بصلات جيدة ومعرفة، الذي تلقى رسالة بريد إلكتروني ، ظاهريا من سكرتير عاموس يادلين.









وقالت ساريت زهافي: "لم نكن نعرف من هو، لكن عندما يأتي إلينا شخص بهذه الرتبة، نرد على الفور ونرسل رقم هاتف (الباحث)". في اليوم التالي، تلقى رئيس مركز ألما سلسلة من رسائل الواتس آب من حساب بدا أنه خاص بالسيد يدلين، يطلب رأيه في وثيقة تتعلق بالوضع في لبنان.









وقال مؤسس كونفيدانس، رام ليفي، وهي شركة أبحاث في مجال الأمن السيبراني: "هذه طريقة رائعة لفهم رأي المجتمع الأكاديمي حول جميع أنواع التطورات في الشرق الأوسط".









وأوضح: "بهذه الطريقة يمكنهم الحصول على تفاصيل ما لا يكتبونه في الأوراق الأكاديمية".









في سياق متصل، تعرضت العديد من المدن الإسرائيلية للغرق بسبب السيول والفيضانات التي عمت الشوارع والميادين.









وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الأمطار اشتدت ليلًا في إسرائيل وتسببت في فيضانات كثيرة وتساقطت الثلوج.









وأضافت الصحيفة أنه خلال النهار تضعف الأمطار تدريجيًا وتركز على الشمال والسهل الساحلي الشمالي، تم إغلاق مسارات المشي بسبب الطقس.











وأفادت "يديعوت" بأنه بسبب الفيضانات على الطريق، وجهت الشرطة حركة المرور من شارع روكاح في تل أبيب إلى طرق بديلة كما كانت هناك فيضانات في شارعي هربرت صموئيل وألنبي.









وأضافت الصحيفة أن قوات الإنقاذ عملت في العديد من النقاط الساخنة لإنقاذ الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات.









وتم تسجيل فيضانات غزيرة في مدينة الطيبة، حيث قال أحد السكان المحليين إنهم لا يمكنهم مغادرة المنازل وهناك 3000 شخص بهذه المدينة.









وفي غضون ذلك، أعلنت هيئة الطبيعة والمتنزهات في إسرائيل إغلاق طريق شلال زافيتان في محمية يهودا أمام المتنزهين بسبب الطقس.











وحذرت سلطة الطبيعة والمتنزهات من الفيضانات، وتم إغلاق جميع مسارات المشي والهبوط من قمم الجبال في صحراء يهودا ظهرًا. كما تم إغلاق الممرات في محمية ناحال برات.



