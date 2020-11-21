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منوعات

إصابة 34 شخصا.. لحظة انفجار مطعم فى الصين وبداخله الزبائن.. شاهد

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قالت السلطات الصينية إنه وقع  انفجارا  بمطعم صغير في الصين اليوم الأربعاء ، مما أسفر عن إصابة 34 شخصا، من هول الانفجار.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أفادت الأنباء أن الانفجار وقع خلال وقت الغداء فى مطبخ المتجر فى ميلو ، وهى مدينة على مستوى المحافظة فى مقاطعة هونان جنوب الصين.


 وزعم مسؤولون في ميلو أنه لم يقتل أحد في الحادث،  وقال بيان إن الشرطة المحلية ورجال الإطفاء يحققون في سبب الانفجار.


وقع الانفجار حوالي الساعة 12.40 مساء في بلدة شينشي ، وفقا لدائرة الاعلام بلجنة الحزب الشيوعي البلدي في ميلو.


وزعم منشور على الحساب الرسمي للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أن 34 شخصا أصيبوا في الانفجار ، بينهم شخص كانت إصاباته خطيرة.


 وجاء في البيان أن السلطات المحلية "تبذل قصارى جهدها" لإنقاذ الجرحى.


وتوضح اللقطات الأمنية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي  حادث الانفجار المروع بالمطعم.


يظهر المقطع الذي تبلغ مدته 42 ثانية دخانًا كثيفًا يتصاعد مما يبدو من مطبخ بعد انفجار مشتبه به.


 يظهر الموظفون في البداية يهربون من الدخان ، ولكن بعد بضع ثوان ، قرروا السير نحو الدخان للتحقق من الموقف.


 بمجرد اقترابهم من الباب ، حدث انفجار ثان ، تاركًا المطعم مشتعل في كرة من النار.


 ينتهي الفيديو عندما يفر الناس من المطعم ، بما في ذلك واحد يشتل النار بأجسادهم.


وفي مقطع فيديو منفصل أصدره موقع Pear يوضح ما بعد الحدث، حيث يظهر الناس وهم يتجمعون خارج المطعم المحطم بينما تتصاعد أعمدة من الدخان الأسود الكثيف.


 ويظهر في اللقطات رجلا يعتقد أنه هرب من المطعم وملطخ بالدماء في رأسه وذراعيه.


 ذكرت صحيفة شياو شيانج مورنينج نيوز المحلية أن الانفجار ربما نتج عن خزان غاز أو قدر ضغط.


 وقال الموقع أنه تم إخماد الحريق ونقل ثمانية من الجرحى الى مستشفيات فى تشانغشا عاصمة المقاطعة.


وأشارت الصحيفة إلى أنه يبلغ عدد سكان ميلو حوالي 730.000 نسمة وتشرف عليها مدينة لويانج المجاورة، التي تمت تسميتها على اسم نهر ميلو والأكثر شهرة في سباقات قوارب التنين في مهرجان قوارب التنين.

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