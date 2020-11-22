وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة بالمنيا.. نيفين القباج: يشجع الأيدي العاملة المصرية.. وأعدكم بمزيد من الدعم

نيفين القباج: المعرض يشجع الأيدي العاملة المصرية.. وأعد الأسر المنتجة بمزيد من الدعم

أسامة القاضي: دمياط أيقونة صناعة الأثاث المصري العريق وقبلته

منال عوض: المعرض يهدف لخلق وإتاحة آفاق تسويقية جديدة لمنتجات صناع الأثاث بدمياط





افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السبت معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة " ديارنا" ، يرافقها د.منال عوض محافظ دمياط واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.





ويأتى المعرض في إطار اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة، وهو تحت رعاية وتنظيم وزارة التضامن.





وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المعرض يشجع الأيدي العاملة المصرية وعرض منتجاتها، مشددة على أن الشراكة مع المحافظين تجعل مصر أفضل، خاصة أن الجميع يقدم يد العون.





ووعدت وزيرة التضامن الأسر المنتجة بمزيد من الدعم من أجل الترويج لمنتجاتهم، موجهة التحية في الوقت ذاته لمدينة الأثاث بدمياط على ما تقدمه من منتجات تلقي قبولًا من المواطنين.





وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه كلما تم تعظيم قيمة السلاسل المضافة، كلما قلت البطالة، مشددة علي أن العمل الحرفي من أعظم الأعمال، ولا يقل أهمية عن العمل الإداري، موضحة أن وزارة التضامن لديها حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، حيث تتيح أصول إنتاجية لأسر غير قادرة علي الاقتراض، كما أنها تقدم شراكة مع القطاع الخاص، وتدرس الأسواق في الدول العربية والافريقية من أجل فتح أسواق جديدة.





وأوصت نيفين القباج بضرورة تنظيم الأسرة، وعدم زواج القاصرات، بالإضافة إلي عدم المغالاة في مطالب الزواج.





ومن جانبه، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه في ظل اهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بدعم الصناعة المحلية، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تأتي أهمية المعرض.





وأشاد المحافظ، بدور محافظة دمياط في دعم صناعة الأثاث، والتي تعتبر أيقونة صناعة الأثاث المصري العريق وقبلته، بما تمتلكه من مصانع وعمال مهرة يحققوا ما يقرب من ثلثي الإنتاج من الأثاث الخشبي في مصر ذات الجودة والذوق العالي.





وأكد اللواء أسامة القاضي ، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين داخل المعرض، مع المتابعة المستمرة للالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل الدولة، للزائرين من خلال ارتداء الكمامات وقياس للحرارة، ووجود مواد مطهرة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل المعرض.





ودعت محافظ المنيا، المواطنين من أبناء محافظة المنيا، الي زيارة المعرض لما يميز منتجاته المصنوعة بأيدي مصرية خالصة من جودة وسعر مناسب، مع ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.





ومن جانبها، صرحت الدكتور منال عوض محافظ دمياط بأن المعرض يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يُعد من ضمن سلسلة المبادرات التى نُفذت بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، لخلق وإتاحة آفاق تسويقية جديدة لمنتجات صناع الأثاث بدمياط ، متوجهة بالشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ المنيا على دعمهم لهذه المبادرة.





وذكرت الدكتورة منال عوض أنه تمت الموافقة على مطالب الصناع بمد فترة المعرض من أسبوعين إلى شهر نظرًا للاقبال الكبير الذى شهده المعرض فى أول أيام افتتاحه.



