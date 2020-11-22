سياحة الأعشاب الطبيعية .. كنز مفقود في شمال سيناء





ويقول قدري يونس العبد خبير التنمية المتكاملة بإقليم القناة وسيناء، أنه لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للنباتات الطبية والعطرية، لابد من تنفيذ سياسة التصنيع والتصدير للمنتجات الطبية والزراعية، ويستدعى ذلك التنسيق والتخطيط العلمي والتكنولوجي المتكامل، وعمل ربط بين الجهات والخبرات في تلك المجالات، خاصة أن نباتات سيناء الطبية والعطرية ثروة قومية تفيد كثيرا في مجال الطب .





قال المهندس جمال حلمي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة ، إن سيناء تتميز بوجود 60 نوعا من النباتات الطبية المتوطنة منها على سبيل المثال المرمرية الزعتر البري والعرعر والحبق والحنظل والحرجل واللصف.





وأشار إلى ضرورة مواجهة عمليات التصحر، حتى لا تتعرض تلك النباتات لخطر التدهور والانقراض إلى جانب عمليات الرعى الجائر، وعمليات التحطيب وزحف الكثبان الرملية وعدم وجود خطة للنهوض بتلك الثروة.





ويقوم المركز القومي للبحوث "محطة الشيخ زويد " بإنتاج بعض هذه الأعشاب وتجهيزها للبيع مثل المرامية والزعتر ، علاوة علي قيام المصدرين من أبناء المحافظة بالتعاقد علي تصدير هذه الأنواع إلي الأسواق الخارجية قي دول الخليج العربي وشرق أسيا و أوربا مثل الليمون المجفف والنعناع ..الخ







وأكد الدكتور رياض إسماعيل عميد كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش "أن المشكلة الأساسية التي تواجه هذه الزراعات فى منطقة وسط سيناء قلة كمية المياه وندرتها ، وهذا هو التحدى الأكبر للاستثمار فى مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية فى وسط وجنوب سيناء.







وأشار إلى أن زراعة النباتات الطبية فى سيناء ينتج عنها صناعات أخرى مثل "التجفيف والتعبة واستخلاص الزيوت العطرية، مما يساعد في إتاحة فرص عمل وتقليل مستوى البطالة، ويساهم فى تفعيل دور المرأة البدوية فى مجال النباتات الطبية والعطرية.





يذكر أن المجتمعات البدوية في شبه جزيرة سيناء، مازالت تستخدم الأعشاب الطبية في العلاج منذ مئات السنين ويشجع ذلك انتشارها بصورة كبيرة في المناطق الصحراوية وفي الوديان والسهول.







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وأشار إلى ضرورة مواجهة عمليات التصحر، حتى لا تتعرض تلك النباتات لخطر التدهور والانقراض إلى جانب عمليات الرعى الجائر، وعمليات التحطيب وزحف الكثبان الرملية وعدم وجود خطة للنهوض بتلك الثروة.ويقوم المركز القومي للبحوث "محطة الشيخ زويد " بإنتاج بعض هذه الأعشاب وتجهيزها للبيع مثل المرامية والزعتر ، علاوة علي قيام المصدرين من أبناء المحافظة بالتعاقد علي تصدير هذه الأنواع إلي الأسواق الخارجية قي دول الخليج العربي وشرق أسيا و أوربا مثل الليمون المجفف والنعناع ..الخوأكد الدكتور رياض إسماعيل عميد كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش "أن المشكلة الأساسية التي تواجه هذه الزراعات فى منطقة وسط سيناء قلة كمية المياه وندرتها ، وهذا هو التحدى الأكبر للاستثمار فى مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية فى وسط وجنوب سيناء.وأشار إلى أن زراعة النباتات الطبية فى سيناء ينتج عنها صناعات أخرى مثل "التجفيف والتعبة واستخلاص الزيوت العطرية، مما يساعد في إتاحة فرص عمل وتقليل مستوى البطالة، ويساهم فى تفعيل دور المرأة البدوية فى مجال النباتات الطبية والعطرية.يذكر أن المجتمعات البدوية في شبه جزيرة سيناء، مازالت تستخدم الأعشاب الطبية في العلاج منذ مئات السنين ويشجع ذلك انتشارها بصورة كبيرة في المناطق الصحراوية وفي الوديان والسهول.اقرأ ايضا: