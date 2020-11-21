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سيارات

شاهد.. أول سيارة أمريكية كهربائية خارقة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة Elation Hypercars النشأة في عالم صناعة السيارات الكهربائية ومقرها كاليفورنيا، عن أول سيارة كهربائية هجينة فائقة السرعة، أمريكية الصنع بالكامل.

وأوضحت شركة Elation Hypercars الأمريكية ان اسم السيارة الخارقة الكهربائية الجديدة هوElation Freedom EV Hypercar.

والشركة الأمريكية هي شركة تصنيع سيارات من وادي السيليكون في مدينة كاليفورنيا الأمريكية  أسسها شركاء الأعمال الأرجنتينيون كارلوس ساتولوفسكي وماورو سارافيا.

و يتم تشغيل الطرازElation Freedom EV  بواسطة محركات كهربائية من Cascadia Motion وهي شركة تكنولوجية تتمتع بخبرة 40 عامًا في بناء محركات للفورمولا إي وأنظمة استعادة الطاقة الحركية (KERS) للفورمولا 1.

و يتم تغذية هذه المحركات بواسطة بطارية هيكلية مدمجة على شكل حرف T تبلغ 100 كيلو وات في الساعة مما يمنح السيارة مركز ثقل منخفض.

ويمكن للعملاء أيضًا اختيار ترقية بطارية 120 كيلوواط في الساعة مما يجعل النطاق يصل إلى حوالي 400 ميل.

بالإضافة الى ثلاثة محركات إلكترونية متزامنة بمغناطيس دائم ومبرد بالسائل (PMSM) تنتج Freedom أكثر من 1 ميجاواط من الطاقة أو ما يعادل 1414 حصان. وهذا مجرد نموذج أساسي.

وأوضحت الشركة الناشئة ان وستبيع أيضًا نسخة أكثر قوة معززة بقوة تصل  إلى 1903 حصان ، حيث يتم تغذية كل هذا العجلة من خلال علبتي تروس مخصّصة تتميزان بأنظمة توجيه عزم الدوران الكهرو هيدروليكي.

ويستخدم المحور الأمامي علبة تروس ذات سرعة واحدة بينما يستخدم المحور الخلفي علبة تروس ذات سرعتين لتوفير تسارع آمن في جميع السرعات.

تمامًا مثل السيارات الكهربائية الفائقة القادمة حيث لن يكون الطراز Elation Freedom رخيص الثمن. 

و يبدأ طراز Elation Freedom بسعر 2 مليون دولار اى ما يعادل 31 مليون و200 الف جنيه مصري للنسخة التي تعطي قوة 1414 حصان ومن المرجح أن يرتفع الرقم بشكل حاد من هناك.

و ستقدم شركة  Elation Hypercars أيضًا نسخة تعمل بالغاز تسمى Elation Freedom Iconic Collection مقابل 2.3 مليون دولار 35 مليون و900 الف جنيه مصري .

علمًا بأن هذا النموذج سيكون منخفض الحجم للغاية حيث أنه يستخدم محرك 5.2 لتر V10 من السيارة لامبورغيني هوراكان مع ناقل الحركة ثنائي القابض بسبع سرعات والدفع الرباعي.

شاهد.. أول سيارة أمريكية كهربائية خارقة
شاهد.. أول سيارة أمريكية كهربائية خارقة
شاهد.. أول سيارة أمريكية كهربائية خارقة
شاهد.. أول سيارة أمريكية كهربائية خارقة
شاهد.. أول سيارة أمريكية كهربائية خارقة
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