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برلمان

نائب: الدستور حدد لمجلس الشيوخ الحالي صلاحيات محدودة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:03 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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معتز الخصوصى
قال النائب بدير عبد العزيز ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الدستور حدد لمجلس الشيوخ الحالى صلاحيات محدودة، خاصة أنه بمثابة مجلس استشارى يؤخذ رأيه فى ما يحال إليه من قوانين من الحكومة ورئيس الجمهورية.

وأشار عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ دوره تكميلى للمؤسسة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب ، بحيث يكون مجلس الشيوخ داعم للبرلمان.

يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، يوم ٢٩ من الشهر الجاري للتصويت على اللائحة الداخلية للمجلس، يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المشكلة من الانتهاء من إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وإنهاء عملها أيضا. 

وتعد اللجنة التقرير النهائي المقرر عرضه على اللجنة المشكلة لتعديل اللائحة ثم على الجلسة العامة  للمناقشة، وشهدت الساعات الماضية اتصالات لحسم بعض المواد الخلافية باللائحة قبل إعداد التقرير النهائى.

ويحق لأعضاء مجلس الشيوخ اجراء اي تعديلات خلال الجلسة العامة ، حيث يتقدمون بالطلب والاقتراحات للأمانة العامة، على أن تعرض في الجلسة ليتم التصويت عليها خلال الجلسة العامة.

كانت اللجنة المشكلة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  قد اعدت  مسودة مشروع القانون بعد ادخال تعديلات على المسودة التي قدمتها  الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.

وعقدت اللجنة ٤ اجتماعات على مدار أسبوعين متتاليين ثم أحالت الأمر للجنة الصياغة.
 
وكانت لجنة اعداد اللائحة  قد أدخلت بعض التعديلات على المواد الواردة في اللائحة المقترحة والمقدمة من الأمانة العامة لمجلس الشيوخ وفقا لمقترحات أعضاء اللجنة، كما قررت إضافة مواد جديدة بهدف تنظيم عمل المجلس.
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