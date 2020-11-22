نائب: البرلمان الحالي ساهم فى إصدار 870 قانونا

وكان المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد عقد مؤتمرا صحفياعالميا لإعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ان 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية واجنبية و3 مجالس حقوقية تابعة الانتخابات وان هناك بتغطية من جانب الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية التى بلغ عددها 51 مؤسسة محلسة وعددها 153 مؤسسة اعلامية دولية وفق الضوابط التى اقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكشف لاشين إبراهيم خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، عن وجود تاخير فى فتح بعض اللجان الفرعية امام الناخبين بسبب تاخر وصول القضاة المشرفين على الانتخابات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات .





وأضاف أن القانون وضع من الإجراءات الكفيلة ما يضمن سلامة ونزاهة الانتخابات بدءا من وجود قاض على رأس كل لجنة فرعية إشرافا وادارة مرورا بتشكيل اللجان العامة من كجكوعة من القضاة اضافة الى الفرز فى اللجان الفرعية بمعرفة القاضى رئيس اللجنة وبحضور مندوبى ووكلاء المترشحين وبمتابعة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والاجنبية.



