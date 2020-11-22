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اقتصاد

أسعار الدولار بالبنوك اليوم 22-11-2020

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 22-11-2020؛ لدي البنوك العاملة بالسوق المصرية منذ الخميس الماضي بدون أي تغيير.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع.

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ووصل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي المتحد، التجاري الدولي، قناة السويس، اتش اس بي سي، مصر إيران للتنمية،المصرف العربي المتحد، أبوظبي الأول، المشرق،المصرف العربي الدولي، الإسكندرية، العقاري المصري العربي" إذ  بلغ 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " قطر الوطني الأهلي،بلوم، عودة، الأهلي الكويتي،كريدي اجريكول، الأهلي اليوناني،ABC،العربي الافريقي الدولي، أبوظبي التجاري، القاهرة، الإمارات دبي الوطني" نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر، الأهلي، الاستثمار العربي،التجاري وفا،الكويت الوطني ،إيجي بنك، التنمية الصناعية، البركة، سايب، العربي" مسجلا 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الزراعي المصري نحو 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع.

وشهدت اسعار الدولار عالميا، الجمعة الماضي ارتفاعا مقابل مقابل سلة من العملات في التعاملات المبكرة في لندن، موقفا اتجاهه النزولي، حين دعا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى إنهاء بعض الإقراض الطارئ الذي يقدمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وفق وكالة "رويترز".

ويعيد تحرك منوتشين تخصيص نحو 455 مليار دولار وُجهت إلى الخزانة، إلى سبل إنفاق أخرى، لكن بعض المستثمرين ينتابهم القلق بشأن إنهاء برامج يعتقدون أنها تقوم بدور حيوي في طمأنة الأسواق.

ونزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها ،منذ التاسع من نوفمبر.

كما قال مجلس الاحتياطي إنه "سيفضل أن تظل الحزمة الكاملة من التسهيلات الطارئة التي جرى إنشاؤها خلال الجائحة، تقوم بدورها المهم كمصد"، في مواجهة نادرة مفتوحة مع الحكومة.

وقلص الإعلان التفاؤل الناجم عن تقارير ذكرت أن أعضاء بمجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اتفقوا على استئناف محادثات بشأن حزمة تحفيز أخرى مرتبطة بفيروس كورونا.


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