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مرأة

العين الكسولة عند الأطفال .. 15 تمرينا لعلاجها بأقل تكلفة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:48 م
العين الكسولة ..
العين الكسولة .. 15 تمرين لعلاجها
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اسماء محمد
العين الكسولة مشكلة شائعة بين الاطفال بشكل خاص وتكن الرؤية فيها أقل من العين الأخرى وغالبًا تدور  الكسولة للداخل أو للخارج.

ووفقا لما أورده موقع " Bright Side " يمكن علاج العين الكسولة بشكل فعال بأقل تكلفة! كل ما تحتاجه هو مجموعة من التمارين الخاصة ، وغرفة مظلمة ، و 15-20 دقيقة من وقت الفراغ في اليوم، وقم بتغطية العين السليمة ، واتبع التمارين وكرر كل منها لمدة 2-3 دقائق ، مرتين يوميًا ، وسترى النتائج بسرعة.

1. دائرة في اتجاه عقارب الساعة
ركز على النقطة الحمراء واتبع حركاتها ببطء مع عينك ، مع الحفاظ على صحة العين.

2. دائرة عكس اتجاه عقارب الساعة
كرر نفس حركة الدائرة بعد النقطة الحمراء ، ولكن عكس اتجاه عقارب الساعة هذه المرة. كرر لمدة دقيقتين.

3. صعودا وهبوطا
حان الوقت الآن  لتحريك عينك لأعلى ولأسفل باتباع الخط المستقيم، يمكنك أيضًا تحريكه من اليمين إلى اليسار ، كإضافة لهذا التمرين.

4. الحق في تحريك إعصار
بعد النقطة الحمراء ، حرك عينك في حركة تشبه اللولبية. لاحظ أن الاتجاه في اتجاه عقارب الساعة.

5. غادر إعصار متحرك
الآن أنت بحاجة  لتكرار هذه الحركة ولكن العكس. تخيل أنك ترسم لولبًا في عكس اتجاه عقارب الساعة بعينك.

6. متعرج
بدءًا من أعلى اليسار ، حرك عينك ببطء لأسفل ، من اليسار إلى اليمين. تخيل أنك ترسم متعرجًا.

7. الفراشة
مرة أخرى ، بدءًا من أعلى اليسار ، حرك عينك إلى أسفل يمين الشاشة ، ثم لأعلى اليمين. استمر بتحريكه إلى أسفل اليسار والانتهاء من أعلى اليسار ، حيث بدأت.

8. مائل
من أسفل اليسار ، حرك عينك حتى أعلى اليمين ثم للخلف. تحتاج إلى "رسم" خط مائل.

9. الموجة
بدءًا من الأسفل ، اتبع النقطة الحمراء وحاول "رسم" خط منحني ناعم بالعين.

10. إنفينيتي
بدءًا من منتصف الشاشة ، اتبع حركات النقطة لإنشاء شكل علامة اللانهاية.

11. دوامة
الآن عليك أن تبدأ من الخارج وتحرك عينك ببطء إلى النقطة المركزية. تحتاج إلى عمل شكل حلزوني بعينك.

12. تناقص الدائرة
سيتطلب هذا التمرين التركيز أكثر على النقطة الحمراء. تابع حركتها وحاول أن ترى كيف يتناقص ويزداد حجمها.

13. نصف دائرة لأسفل
دع عينك ترسم نصف دائرة خيالية.

14. نصف دائرة صاعد
والآن دعها  ترسم النصف الثاني من الدائرة.

15. المسافر
بدءًا من أعلى يسار الصورة ، حرك عينك ببطء إلى أعلى اليمين في خط مستقيم. كرر نفس الحركة تمامًا ، ولكن بدءًا من منتصف الصورة ثم من أسفل يسار الصورة.

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