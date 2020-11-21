تخلفوا عن العمل.. إحالة 5 مسئولين بقطاع الفنون التشكيلية للمحاكمة العاجلة

قررت النيابة الإدارية إحالة 5 مسئولين من قيادات قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد تقرير الإتهام أن جميع المحالين
خلال الفترة من عام 2006 حتى 2015 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يخصصوا وقت
العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة ولم يحافظوا على مواعيد العمل الرسمية
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن محاسب بقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة لم يقم بالإلتزام بإثبات حضوره وإنصرافه من العمل خلال المدة المذكورة مما تقدر معه إثبات حضوره للعمل من عدمه مما ترتب عليه تقاضى مبالغ مالية دون وجه حق
ولم يتخذ كل من مدير إدارة الإعلام بالقطاع و مدير عام العلاقات العامة والإعلام الإجراءات القانونية حيال عدم إنتظام المخالف الأول بالحضور للعمل مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق خلال الفترة المذكورة
وتبين من أوراق القضية أن كبير أخصائيين بالإدارة المركزية للمتاحف والمعارض لم يقم بإثبات حضوره وإنصرافه بالدفتر المعدة لذلك فى الفترة من عام 2012 حتى عام 2015 مما ترتب عليه صرف مستحقاته المالية دون وجه حق
ولم يقم مستشار ب بقطاع الفنون التشكيلية خلال فترة
عمله رئيسًا للإدارة المركزية للمتاحف والمعارض الإجراءات اللازمة حيال عدم قيام
الرابع بالتوقيع بدفتر الحضور والإنصراف لمدة 3 سنوات.