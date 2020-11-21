مهداة من صندوق تحيا مصر.. مستشفيات الإسكندرية تتسلم 23 ماكينة غسيل كلوي

تسلمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية سيارات قافلة صندوق "تحيا مصر" التى تحمل عدداً من ماكينات وكراسى الغسيل الكلوى مهداة من الصندوق لوحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات التابعة للمديرية.
وقال الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إن هدية الصندوق بلغت 23 ماكينة غسيل كلوى و 30 كرسى غسيل كلوى تم توزيعها على المستشفيات فور وصولها بواسطة السيارات الخاصة بالمستشفيات.
اقرأ أيضا:
وحصل مستشفى العامرية العام على 6 ماكينات غسيل كلوى و 10 كراسى، ومستشفى برج العرب المركزى على 6 ماكينات غسيل كلوى، ومستشفى الحميات على 5 ماكينات غسيل كلوى و 5 كراسى، ومستشفى رأس التين العام على 3 ماكينات غسيل كلوى و 5 كراسى، ومستشفى الجمهورية العام على 3 ماكينات غسيل كلوى ، ومستشفى جمال حماده المركزى على 10 كراسى للغسيل الكلوى.
وأكد عبد الغنى أن الماكينات الجديدة تعد أضافة كبيرة للمستشفيات الحكومية وترفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من مرضى الفشل الكلوى ، مشيدا بالدور الوطنى لصندوق "تحيا مصر" في دعم المنظومة الصحية المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى" رئيس الجمهورية.
يأتي هذا في فى إطار المبادرة الرئاسية "كلنا جنبك" لرعاية مرضى الفشل الكلوي.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أن محافظة الإسكندرية تعتبر المحافظة الأكبر من حيث عدد الإصابات على مستوى الجمهورية، موضحة أن منطقة المنتزه هى الأعلى إصابة بفيروس كورونا، يليها منطقة شرق إسكندرية، ثم العجمى، يليها غرب إسكندرية، ثم الجمرك، ويليها برج العرب.
وفي تعليقه على هذا التقرير، قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن تسجيل الإسكندرية لأعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا في مصر، أمر منطقي للغاية، بسبب الزحام الشديد في المحافظة، وكثرة الضيوف والزائرين خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن ما نحتاج إليه هو وعي المواطن بشأن مواجهة كورونا، موضحا أنه بدون وعي المواطن لن تتمكن الدولة من مواجهة الفيروس أو محاصرته، مشيرًا إلى أن المحافظة مستعدة لاستقبال أية إصابات، وجميع المستشفيات مستعدة لذلك.
وتابع الشريف أن المحافظة أغلقت بعض المقاهي والمطاعم لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتدخين الشيشة بها ، مشيرًا إلى أنه شدد على جميع الأجهزة التنفيذية ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وأهمها ارتداء الماسك "الكمامة" والتباعد الاجتماعي.