مهداة من صندوق تحيا مصر.. مستشفيات الإسكندرية تتسلم 23 ماكينة غسيل كلوي

تسلمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية سيارات قافلة صندوق " تحيا مصر " التى تحمل عدداً من ماكينات وكراسى الغسيل الكلوى مهداة من الصندوق لوحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات التابعة للمديرية.





وقال الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إن هدية الصندوق بلغت 23 ماكينة غسيل كلوى و 30 كرسى غسيل كلوى تم توزيعها على المستشفيات فور وصولها بواسطة السيارات الخاصة بالمستشفيات.





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وحصل مستشفى العامرية العام على 6 ماكينات غسيل كلوى و 10 كراسى، ومستشفى برج العرب المركزى على 6 ماكينات غسيل كلوى، ومستشفى الحميات على 5 ماكينات غسيل كلوى و 5 كراسى، ومستشفى رأس التين العام على 3 ماكينات غسيل كلوى و 5 كراسى، ومستشفى الجمهورية العام على 3 ماكينات غسيل كلوى ، ومستشفى جمال حماده المركزى على 10 كراسى للغسيل الكلوى.





وأكد عبد الغنى أن الماكينات الجديدة تعد أضافة كبيرة للمستشفيات الحكومية وترفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من مرضى الفشل الكلوى ، مشيدا بالدور الوطنى لصندوق "تحيا مصر" في دعم المنظومة الصحية المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى" رئيس الجمهورية.





يأتي هذا في فى إطار المبادرة الرئاسية "كلنا جنبك" لرعاية مرضى الفشل الكلوي.





يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أن محافظة الإسكندرية تعتبر المحافظة الأكبر من حيث عدد الإصابات على مستوى الجمهورية، موضحة أن منطقة المنتزه هى الأعلى إصابة بفيروس كورونا، يليها منطقة شرق إسكندرية، ثم العجمى، يليها غرب إسكندرية، ثم الجمرك، ويليها برج العرب .