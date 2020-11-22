برنامج Careery ..انطلاق مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية بجامعة حلوان لسوق العمل

يبدآ غدآ برنامج CAREERY فى عقد اول دوراته بعنوان " تدريب إدارة الذات " وذلك بمشاركة 40 طالب من الفرقة الرابعة بكلية علوم بجامعة حلوان وياتى هذا ضمن مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية بجامعة حلوان لسوق العمل واذا اطلقة مركز التطوير الوظيفي CDC ،

ويبداء البرنامج غدآ الاحد الموافق 22 نوفمبر 2020 فى تمام الساعة 10 صباحآ ويستمر حتى الساعة 4 عصرآ





ويعد مشروع مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل CAREERY بجامعة حلوان والذى أطلقة مركز التطوير الوظيفى CDC بجامعة حلوان وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز .





ويمكن الطلاب التسجبل من خلال التوجة الى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب او من خلال التوجه الى المركز بمبنى واو بجوار المبنى الإداري بجامعة حلوان

و يهدف المشروع إلي إتاحة فرصة للطلاب لاستغلال فترة دراستهم وإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل، هذا بالإضافة إلى اكتسابِ المعرفة والكفاءة والخبرات، حيث تقدم الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة للطلاب مهارات عملية ومعرفية.





ويقدم المشروع CAREERY لطلاب الفرق النهائية مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.









وتشمل دورة مهارة البحث عن وظيفة ويتعلم خلالها الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل، كما يقدم المشروع للطلاب دورة مهارات إدارة الذات ويتعلم فيها الطالب كيف يكتشف نفسه ويحدد نقاط القوة والضعف في شخصيته، وكيف يحدد أهدافه ويقوم بصياغتها بشكل جيد قابل للتنفيذ حتى يحقق أهدافه وكيف يخطط لمهام حياته، وكيف ينظم ويدير وقته، وكيفية التعامل مع المحيطين به في بيئة العمل.

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وأوضحت الدكتورة حنان كمال مدير المركز أن المشروع يأتى في إطار توجه مركز التطوير الوظيفي CDC ليكون ميزة نوعية لخريجي جامعة حلوان توفرها له الجامعة بجانب الدراسة الأكاديمية لتنمية مهاراته، وصقل الطالب معرفيًا ومهاريًا، وإعداده لسوق العمل في ظل دور مركز التطوير الوظيفي CDC بتقديم دورات تدريبية للطلاب والخريجين ليكونوا على مستوى يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتم بالفعل الحاق العديد من الطلاب والخريجين بكبري الكيانات والشركات في التخصصات المختلفة.





كما شددت الجامعة على الطالب المشاركين فى الدورة الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية المعروفة والمتبعة من ارتداء الكمامة وعدم خلعها اثناء تواجد الطالب داخل الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد .











