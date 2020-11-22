تحصيل 1.12 مليار جنيه ضرائب ورسوما على السيارات في شهرين

ارتفعت حصيلة الضرائب والرسوم المحصلة على السيارات لصالح الخزانة العامة في الفترة من يوليو حتى أغسطس من العام المالي الجاري إلى 1.112 مليار جنيه بزيادة تبلغ 420 مليون جنيه على ما هو محصل في نفس الفترة من العام السابق له إذ سجل وقتها نحو 692 مليون جنيه.









وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن نجاح الحكومة في تحصيل ضرائب علي الممتلكات بقيمة 6.15 مليار جنيه في أول شهرين من العمل بموازنة السنة المالية الحالية بعد أن كانت 7 مليارات جنيه في نفس الفترة من العام السابق.









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ووصلت الضرائب الدورية على الممتلكات وفقا للتقرير إلى 492 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتى أغسطس من العام الجاري مقابل 478 مليونا في نفس الفترة من العام السابق له.









وتوزعت تلك الإيرادات بين ضرائب على الأراضي بقيمة 3 ملايين جنيه في الفترة من يوليو حتى أغسطس من العام المالي الجاري، و489 مليون جنيه في صورة ضرائب على المباني بنفس المدة المذكورة.









ووصلت الضراب على العمليات المالية والتجارية والرأسمالية في أول شهرين من الموازنة الحالية إلى 4.543 مليار جنيه مقابل 5.825 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى أغسطس من العام المالي الماضي.









ووصلت الضرائب المحصلة على عوائد أذون وسندات الخزانة إلى 4.4 مليار جنيه بعد أن كانت 5.702 مليارا في الفترة من يوليو حتى أغسطس من العام المالي الماضي.









وسجلت حصيلة الضرائب على القيمة المضافة نحو 46.352 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى أغسطس من العام المالي الجاري مقابل 44.532 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له.









ووصلت الضرائب على المبيعات نحو 22.3 مليار جنيه مقابل 22.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له، وبلغت الضرائب المحصلة علي السلع المحلية نحو 7.54 مليار جنيه مقابل 7.7 مليار جنيه في الفترة المذكورة.









ووصلت الضرائب المحصلة على السلع المستوردة نحو 14.722 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى أغسطس من العام المالي الجاري مقابل 14.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وبلغت الضرائب على الخدمات بقيمة 5.954 مليار جنيه مقابل 7.74 مليار جنيه في نفس الفترة المذكورة من العام المالي الماضي.