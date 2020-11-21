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فن

يا حبيبي لـ محمد رمضان تحصد 50.4 مليون مشاهدة على يوتيوب

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:35 م
محمد رمضان - يا حبيبي
محمد رمضان - يا حبيبي
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سعيد فراج
حقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان، 50 مليونا و475 ألف مشاهدة، بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي. 

ويشارك مع محمد رمضان في غناء الكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا. 

والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.

وتقول كلمات الأغنية "هقولك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير ..  مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي .. تعاليلي بناديكي .. أنا هنا بناديكي .. تعاليلي بناديكي .. يا حبيبي بناديكي .. أنا هنا بناديكي .. يا حبيبي بناديكي .. يا حبيبي".

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.

يُذكر أن أحدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.

من جهة أخرى، تبدأ أحداث الدراما الاجتماعية "زلزال" الذي يُعرض يوميًا بداية من غد "الجمعة" قناة MBC مصر2، في تمام الثامنة مساءًا.

يطرح المسلسل حكاية محمد حربي كرامة، الناجي الوحيد من أسرة قضت تحت أنقاض البيت الذي سعى الأب لبنائه على مدى سنوات من العمل في الخارج.

وعندما قرّر حربى العودة، انهار المنزل بفعل الزلزال موديًا بحياة كافة أفراد الأسرة، باستثناء محمد الذي تُرك وحيدًا في مواجهة مصيره ومستقبله نشأ محمد الذي لقّب وقتها بالـ "زلزال"، في منازل الجيران الطيبين و"أولاد الحلال" في بلدة صغيرة.

ومن جانبه يوضح الكاتب عبد الرحيم كمال الخطوط الدرامية الأساسية للعمل، فيقول: "نحن أمام رحلة صعود شاب هو الناجي الوحيد من أسرته، وفي قصص الصعود نقابل دومًا الملائكة والشياطين، الطيّبين الداعمين، والأشرار واضعي العراقيل والمعوقات.

ويلفت "كمال" إلى أن "القصة تبحث في كيفية تحويل الظلم إلى طاقة إيجابية، فيصبح الظلم بالتالي ميزة للمظلوم، يمكّنه ليس فقط من أخذ حقه بل من التقدّم والتفوق أيضًا.
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