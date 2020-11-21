خالد الجندي: لا تلعنوا فيروس كوورنا لأنه من جنود الله في الأرض .. ويقترح عمل وثيقة تأمين للزوجة تنفعها عند الطلاق.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن عظمة الشهادة تتجلى فى تضحية اللواء ياسر عصر، الذى بذل روحه وهو يحاول إنقاذ المجتمع من حريق.





وتابع: "حالته كلها تضحية وبسالة.. والشهداء لا يكفى لنا أن نتذكرهم وأن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم.. لكن أنا واثق من حفاوة الله سبحانه وتعالى بهم لأنهم أكرم الأكرمين.





واستشهد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، قوله تعالى :" مِنْ أجل ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِى إِسْرَائِيلَ أنه مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أو فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أن كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ"، موضحًا أن الشهيد ضحى بروحه من أجل احياء نفس أخرى، وتابع: "أعظم رسالة أن تحيى الجنس البشرى".





ولفت "الجندى"، إلى أن الشهيدة رقم 203 من شهداء جيش مصر الأبيض الدكتورة رغدة الدخاخنى ضحت بروحها من أجل الدفاع عن المجتمع، مشيرًا إلى أنه يجب الدعاء لجيش مصر الأبيض الذى يقف فى الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





وناشد "الجندى"، الجميع بعدم لعن فيروس كورونا كونه جندى من جنود الله سبحانه وتعالى هو الذى جاء به وهو الذى سوف يصرفه، مطالبًا الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية من أجل تخفيف الضغط على الجيش الأبيض والحفاظ على أرواحهم، وتابع: "أطباء مصر أمانة يجب الحفاظ عليهم".



