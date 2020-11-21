برلماني: اختيار مصر كنموذج للاقتصادات الصاعدة يؤكد نجاح برنامج الإصلاح

أشاد النائب ناصر عطية عضو مجلس النواب بقرار منتدى بلومبيرج الاقتصادي العالمي، اختيار كل من مصر والامارات كنموذج للاقتصاديات الجديدة والصاعدة، مشيرا إلى أن مصر نجحت في خلق بيئة سياسية ملائمة ساعدت في استقرار الاقتصاد الكلي، بخلاف برنامج إصلاح اقتصادي قوي .





وقال عطية فى بيان صحفى له إنه تأكيد على النجاح العالمي لبرنامج مصر للاصلاح الاقتصادي، وفاعلية هذا البرنامج وقدرته على تحقيق نسبة نمو عالية رغم المخاطر والتحديات العالمية الموجودة أن مصر وعبر برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي نجحت تماما في عبور أزمة كورونا بأقل الخسائر، والتي اشرف عليها الرئيس السيسي شخصيا وأدار الأزمة في كافة مراحلها.





وأشار الى أن الاقتصاد الكلي في مصر ثبت وجوده عالميًا خلال أزمة كورونا، وأصبح تجربة تدرس عبر كبرى المنتديات الاقتصادية في العالم، بما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح.





وشدد نائب البحر الاحمر على أن مصر استطاعت مواجهة صدمة جائحة كورونا من خلال سياسات عمل تعتمد على الشفافية وبرنامج إصلاح اقتصادي، ما مكنها من تكوين احتياطيات نقد أجنبي قوية، وهو ما ساهم في امتصاص الصدمة بل والحفاظ على النمو الإيجابي، وهو ما كان له صداه عالميا.





كانت وزارة التعاون الدولي المصرية، قد صرحت بأن منتدى بلومبيرج للاقتصاديات الجديدة، اختار مصر والإمارات، كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان، رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم .





وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، في بيان صادر اليوم الخميس، إن الوضع الطبيعي الجديد عقب جائحة كورونا سيشهد صعود العديد من الاقتصاديات على المستويين الإقليمي والدولي من بينها مصر، وخلق حالة من التكامل ما بين الاقتصاديات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.





وأكدت أن ذلك سيعزز قصص النمو والمرونة والتنمية في هذه الدول، مشيرة إلى أن عام2021 سيكون عامًا حاسمًا لصعود الاقتصاديات الجديدة في المنطقة لتحقق نموًا شاملًا ومستدامًا.