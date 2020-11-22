البنك المركزي: ارتفاع حجم الائتمان المحلي إلى 4.9 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي

ارتفع حجم الائتمان المحلي في البنوك بنهاية يوليو الماضي إلى 4.9 تريليون جنيه مقابل 4.84 تريليون جنيه في يونيو السابق له بفارق 60 مليار جنيه، ومقارنة بـ 4.64 تريليون جنيه في مايو من نفس العام بزيادة بلغت 260 مليار جنيه.









وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الائتمان المحلي لبنود " الأوراق المالية ، والإقراض والخصم، والودائع" بلغ 3.24 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 3.234 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 3.1 تريليون جنيه في مايو 2020.

















وأوضح التقرير أن جملة المطلوبات من القطاع العام لبنود "الأوراق المالية، والإقراض والخصم " بلغ 158.43 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 156.3 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 158.8 مليار جنيه في مايو 2020.









ووصلت المطلوبات من القطاع الخاص لبنود "الأوراق المالية، والإقراض والخصم" إلى 1.02 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1.001 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 980.9 مليار جنيه في مايو 2020.









وأشار التقرير إلى أن جملة الائتمان المحلي بالعملة المحلية وصل إلى 4.05 تريليون جنيه في يوليو 2020 مقابل 4.014 تريليون جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 3.92 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.









ووصل صافي المطلوبات من الحكومة لبنود "الأوراق المالية، والإقراض والخصم، والودائع" إلى 2.7 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 2.67 تريليون جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 2.61 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.









وبلغ جملة المطلوبات من القطاع العام لبنود "الإقراض والخصم والأوراق المالية" إلى 126.4 مليار جنيه في يوليو 2020 مقابل 124.54 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 126.543 مليار جنيه في مايو من نفس العام.









ووصلت المطلوبات من القطاع الخاص ببنود "الأوراق المالية، والإقراض والخصم" إلى 800.3 مليار جنيه مقابل 786.8 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 757.8 مليار جنيه في مايو من نفس العام.









وبلغ إجمالي المطلوبات من القطاع العائلي نحو 447.33 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 436.304 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 428.832 مليار جنيه في مايو من نفس العام.