إصابات كورونا في فرنسا تتجاوز 2 مليون و127 ألف حالة

كانت شركة "فايزر" أعلنت، في التاسع من نوفمبر الجاري، أنها توصلت إلى لقاح ضد فيروس "كورونا" بالتعاون مع شركة "بيونتيك"، وذكرت الشركة أن اللقاح قد أثبت فاعليته بنسبة تصل إلى 90% بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، كما أشادت منظمة الصحة العالمية باللقاح الجديد، معتبرة أنه "قد يغير مسار الوباء بشكل جذري".

وأظهرت دراسة جديدة أن فيروس كورونا قد تغير قليلًا بطريقة تجعله أكثر عدوى للبشر، و بالمقارنة مع السلالة الأصلية فإن الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة - المسماة 614G - لديهم حمولات فيروسية أعلى في أنوفهم وحلقهم، على الرغم من أنهم لا يبدو أنهم يصابون بأي مرض لكنها أكثر عدوى للآخرين.





ويقو ل رالف باريك أستاذ علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، أن السلالة الجديدة لها تغيير في بروتيناتها الشائكة، ومناطق غلافها الخارجي التي تلتصق بخلايانا وتصيبها، والتغيير يجعلها مفترسًا أكثر كفاءة، ينتقل بسرعة من خلية إلى أخرى في أجسامنا ، ويقلد نفسه بوتيرة سريعة.





وتساعد تجارب Baric في تفسير سبب هيمنة سلالة 614G ، التي ظهرت لأول مرة في أوروبا في فبراير ، على الانتشار العالمي بسرعة.



