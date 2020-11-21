محافظ الإسكندرية يكشف المناطق المتضررة من الأمطار منذ أمس

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن عددًا كبيرًا من المناطق العشوائية بالمحافظة تضررت من الموجة الأخيرة من سوء الأحوال الجوية، مثل عزبة الشامي والفلكي والسيوف وعزبة البحر كونها لا تتمتع بمنظومة صرف صحي جيدة، موضحًا أنه يتابع أحوال المناطق العشوائية يوميًا، ووجه بتشغيل عربات الصرف لسحب المياه التي غمرت الشوارع والبيوت هناك.





وأضاف «الشريف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON"، أن كميات الأمطار التي تعرضت لها المحافظة تضاعفت كثيرًا عما كانت عليه في الأعوام الماضية، مشيرًا إلى وجود بعض المناطق العشوائية منخفضة عن سطح الأرض بنحو 1.5 متر.





وأوضح: "لدينا مناطق بها بيوت قديمة ومتهالكة صدر بحقها قرارات إزالة، حيث سقط منزل في منطق كرموز وكان فيه 5 إصابات وحالة وفاة، وفي منطقة الجمرك سقط سقف حجرة من الدور الرابع إلى الدور الثالث ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة شخص آخر".





وأشار إلى أن كميات الأمطار كبيرة جدًا وقد تصل إلى 10 أضعاف الطاقة الاستيعابية، وهو ما جعل المحافظة تلجأ إلى القوات البحرية وقيادة المنطقة الشمالية والهيئة الهندسية بالمحافظة، إذ أرسلت المعدات الخاصة بها، وهو ما أدى إلى السيولة المرورية الكاملة في الشوارع الرئيسية بالمحافظة.





ولفت محافظ الإسكندرية إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء طلب منه عقد اجتماع عاجل خلال اليومين المقبلين للنظر في الحلول العاجلة لحل المشكلات المختلفة في ظل الأمطار الكثيرة التي تشهدها المحافظة.





وأشار، إلى أن عمليات تطوير شبكات الصرف الصحي ستتكلف ما يتراوح بين 13 إلى 15 مليار جنيه على الأقل، ما سيجعل إدارة المحافظة مجبرة على تكسير شوارعها بالكامل وهو أمر صعب للغاية، موضحا: "لدينا دراسة يجب تنفيذها على مراحل متعددة ومتفاوتة حتى لا تخرب المدينة بالكامل".



