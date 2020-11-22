رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: إغلاق الـ دي جي 2 صباحًا

أكد عادل المصري رئيس غرفة المنشات والمطاعم السياحية الموافقة على قرارات مجلس الوزراء حول مواعيد غلق المنشات إعتبارًا من مطلع ديسمبر المقبل، مؤكدًا أنه في فترة مابعد كورونا وفي الحياه العادية يجب أن ننظر إلى المسألة كون قطاع السياحة له طبيعته الخاصة فالسائح الذي يزور مصر يأتي للتنزه.
وقال: "السائح الي جاي مصر جاي ينبسط فنحن هنا لا نخاطب المواطن المصري الي رايح شغله الصبح إحنا بنخاطب السائح المصري وبالتالي فإن هذه الاستثناءات في عطلات نهاية الاسبوع والاماكن السياحية جيدة موجهًا الشكر لمجلس الوزراء".
وكشف المصري في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن مايسمى " الديسكوتك " أو الدي جي سيستمر فيه العمل حتى الثانية صباحًا بالاضافة لمسرح المنوعات الذي سيظل يعمل حتى الثالثة صباحًا، مشيرًا إلى أن هذه المسارح تشمل الموجود منها داخل الفنادق او خارجها والتي تحتوي على حفلات أغاني أو رقص شرقي وفلكوري، مؤكدًا أن هذه المواعيد تطبق صيفًا وشتاء .
وواصل :" هذه المواعيد مهمة لاننا نستقبل سنويًا سياح من الدول العربية الشقيقة ومن الغرب ويأتون لمصر وبالتالي لايجب أن يتم غلق هذه المنشات مبكرًا ".
وأشار إلى أن إمتعاض البعض من أصحاب المقاهي من مواعيد الغلق قال "مواعيد الغلق في الاماكن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة سنراجعها مع وزارة السياحة بما يتناسب مع طبيعة هذه الاماكن وهذ قرار مجلس الوزراء أصلًا لنرى المناسب منها وغير المناسب ؟ حيث أعطى رئيس الوزراء مرونة في التعامل مع المناطق السياحية ".
وحول مقاهي الحسين الشعبية والسياحية قال المصري " سنطبق هذه الاجراءات ونرى مدى تأثيرها على الحركة السياحية ؟ وإذا تأثرنا سنراجع هذه القرارات ونتوقع مرونة ايضًا ".