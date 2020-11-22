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رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: إغلاق الـ دي جي 2 صباحًا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:03 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
أكد  عادل المصري  رئيس غرفة المنشات والمطاعم السياحية الموافقة على  قرارات مجلس الوزراء حول  مواعيد غلق المنشات إعتبارًا من مطلع ديسمبر المقبل، مؤكدًا أنه في فترة مابعد كورونا وفي الحياه العادية يجب أن ننظر إلى المسألة كون قطاع السياحة له طبيعته الخاصة  فالسائح الذي يزور مصر يأتي للتنزه.

وقال: "السائح الي جاي مصر جاي ينبسط فنحن هنا لا نخاطب المواطن المصري الي رايح شغله الصبح إحنا بنخاطب السائح المصري وبالتالي فإن  هذه الاستثناءات في عطلات نهاية الاسبوع والاماكن  السياحية جيدة موجهًا الشكر  لمجلس الوزراء".


وكشف المصري في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن مايسمى " الديسكوتك " أو الدي جي سيستمر فيه العمل حتى الثانية صباحًا بالاضافة لمسرح المنوعات الذي سيظل يعمل  حتى الثالثة صباحًا،  مشيرًا إلى  أن هذه المسارح  تشمل الموجود  منها داخل الفنادق او خارجها  والتي تحتوي على حفلات أغاني أو رقص شرقي وفلكوري، مؤكدًا  أن هذه المواعيد تطبق صيفًا  وشتاء .


 وواصل  :" هذه المواعيد مهمة لاننا نستقبل سنويًا سياح من الدول العربية الشقيقة ومن الغرب ويأتون لمصر وبالتالي لايجب  أن يتم  غلق هذه  المنشات  مبكرًا  ".
 

وأشار إلى أن إمتعاض البعض من أصحاب المقاهي من مواعيد الغلق  قال "مواعيد الغلق في الاماكن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة سنراجعها  مع وزارة السياحة  بما يتناسب مع طبيعة هذه الاماكن  وهذ قرار مجلس الوزراء أصلًا  لنرى المناسب منها وغير المناسب ؟ حيث أعطى رئيس الوزراء  مرونة في التعامل مع المناطق السياحية ".
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‏وحول  مقاهي  الحسين الشعبية والسياحية  قال المصري " سنطبق  هذه الاجراءات  ونرى مدى تأثيرها على الحركة السياحية ؟ وإذا تأثرنا  سنراجع  هذه القرارات ونتوقع مرونة ايضًا ".
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