البحث العلمي تقيم فاعلية جديدة للباحثين بالتعاون مع جامعة النيل.. غدا

تنظم أكاديمية الشباب المصرية للعلوم فاعلية غدا الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2020 فى الساعة الحادية عشر صباحا حتى الواحدة ظهرا على منصة Zoom برعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وجامعة النيل الأهلية ومركز دعم الابتكار التكنولوجي، والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، فى البداية يستعرض الحدث نبذة عن أكاديمية الشباب العلوم ودورها فى مجتمع البحث العلمى والمجتمع المدنى ودور مكتب التايكو فى جامعة النيل.





ويبدأ بعدها الحوار لمناقشة مقدمة عامة عن الملكية الفكرية من بداية الفكرة والبحث وصولًا إلى منتج السوق و سبتناول الحديث كل ما يخص كيفية الاستفادة من معلومات البراءات وماهى مكاتب TISC فى الجامعات وماتقدمه من خدمات، و سيتطرق الحديث إلى التعريف بالأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية وخدماتها و ما تقدمه لمجتمع البحث العلمى وللأفراد و بعدها يأتى دور الحديث عن أوجه حماية البرمجيات و كذلك كيفية تحويل الملكية الفكرية لشركات ناشئة.





وسيدير الجلسة د. أيرين سامى، عضو أكاديمية الشباب EYAS ومدرس بقسم الهندسة الصناعية بجامعة النيل.





والمتحدثون هم:

• د. رحاب المغربى، رئيس مشارك بأكاديمية الشباب المصرية للعلوم EYAS

• م. أحمد محمود، مدير مكتب نقل التكنولوجيا بجامعة النيل

• د. ياسمين عبد المنعم، المشرف على مكاتب TISC

• د.فاطمة سمير ، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية NIPA

و يدير الجلسة





وأوضحت أنه يمكن حجز المقاعد لحضور الجلسة، حتى اليوم 22 نوفمبر من خلال هذا الرابط

https://forms.gle/dQEBiX2xZg1BegrHA





كما يمكن متابعة أخبار و فرص أكاديمية الشباب المصرية للعلوم من خلال صفحتها عالفيسبوك:





https://www.facebook.com/asrt.eyas





بينما أكدت الأكاديمية أنها تدعم الابتكار والمبتكرين وهى المعنية بإصدار براءات الإختراع من خلال مكتب براءات الاختراع المصري www.egypo.gov.eg .









وأشارت إلى أنه للحصول على براءة اختراع (شهادة) أو إيداع طلب براءة (محضر إيداع)، لا يعنى بالضرورة تحويل موضوع البراءة لمنتج أو أنه منتج صالح للاستخدام الآدمي أو العلاج أو غير ذلك.













وأوضحت أن شهادة براءة الإختراع ليست تصريح بصلاحية منتج معين أو ترخيص بإنتاجية أو تزكية له، كذلك أى تكريم أو منح جائزة أو شهادة تقدير فى أى فاعلية محلية أو دولية مثل معارض الابتكار ومسابقات الابتكار هى شهادة أو تكريم الهدف منه تشجيع وتحفيز المبتكر وتذكية روح الابتكار وفقط، ويمكن الاطلاع على شهادة الحصول على براءة الاختراع نصا كما يلي:"لا يعني منح هذه البراءة الحق بتسويق المنتج داخل جمهورية مصر العربية، ولتسويق المنتج موضوع هذه البراءة يلزم اتباع الإجراءات والقواعد القانونية المعمول بها للحصول على حق التسويق والتداول داخل جمهورية مصر العربية من الوزارات المعنية.













وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تنظم اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية ندوة إدارة المخلفات البلاستيكية من كوفيد -19 يوم 26 نوفمبر 2020 فى مقر الأكاديمية، حيث تستهدف الندوة العلماء والمعلمين والطلاب والباحثين العلميين / المتخصصين وفرق القادة والمديرين، سيحصل جميع الحاضرين على شهادة حضور تثبت مشاركتهم في الندوة.









وتتضمن موضوعات المناقشة:





- دور الأوساط الأكاديمية في التثقيف والتوعية بالتحديات أثناء هذا الوباء

- الفرص في عمليات دورة الحياة أثناء هذا الوباء





- أفضل الممارسات لتقليل نفايات المستهلكات المستخدمة أثناء الجائحة





وللاطلاع على جدول الندوة من هنا، وللاتصال من الممكن ارسال على الاميل [email protected]









وكانت قد أعلن أكاديمية البحث العلمى عن دعوة للباحثين للمشاركة فى ورشة عمل اللجنة الوطنية للمرأة فى العلوم عن مواجهة كورونا وتداعياتها ودور المرأة العلمية فى ذلك، وذك فى يوم 28 ديسمبر 2020 بمسرح السلام بجوار أكاديمية البحث العلمى، على أن يكون اخر موعد للتقديم 15 ديسمبر 2020.





يمكنك التقديم من خلال هذا اللينك





https://forms.gle/9jrq9NCXfgpMnL5f7



