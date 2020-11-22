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حوادث

اليوم .. محاكمة قاتلة طفلتيها بشبرا الخيمة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:02 ص
محاكمة
محاكمة
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اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين حسن قنديل ومحمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن، اليوم الأحد، نظر قضية المتهمة بقتل طفلتيها.

وكشفت المحكمة، فى جلستها السابقة عن ورود تقرير وحدة الطب النفسي الشرعي بمستشفى العباسية للصحة النفسية، الخاص بتقييم حالة المتهمة بقتل طفلتيها، والتي يجري محاكمتها أمام المحكمة.

 وجاء في تقرير مستشفى العباسية أنه بتوقيع الكشف الطبي والنفسي والعقلي على المتهمة بقتل طفلتيها، تبين أنها لا تعاني من أية ضلالات، ولا توجد لديها هلاوس من أي نوع، أو سلوك هلاوسي من حيث الزمان والمكان والأشخاص والمواقف، وأن ذاكرتها سليمة للأحداث القريبة والبعيدة، وذاكرة التاريخ الشخصي أيضًا سليمة، مما يؤكد قدرتها على الإدراك والاختيار والتمييز بين الخطأ والصواب، وتستطيع الحكم على الأمور، وأنها مدركة لأفعالها ونتائجها.

وأضاف التقرير أنه من مناظرة أعضاء اللجنة المشكلة لفحص المتهمة عدة مرات، أثناء إيداعها للفحص بوحدة الطب النفسي الشرعي بمستشفى العباسية للصحة النفسية، وما أجرى لها من أبحاث طبية ونفسية واجتماعية، بالإضافة للملاحظات الطبية وملاحظات التمريض، تبين أن المتهمة المذكورة لا توجد لديها في الوقت الحالي، ولا وقت الواقعة محل الاتهام، ثمة أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي نافٍ للمسئولية الجنائية، وهي سليمة الإدراك والاختيار والإرادة والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب.

كان مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، قد تلقى إخطارًا بورود إشارة من مستشفى نصر العام إلى قسم ثاني شبرا الخيمة، بوصول طفلتين شقيقتين "ريتاج" 7 سنوات، و"جنا" 6 سنوات، جثتين هامدتين، ووجود شبهة جنائية في وفاتهما، وانتقل فريق من مباحث القسم، برئاسة المقدم احمد حمدي، رئيس المباحث، إلى محل البلاغ، وبسؤال الأم ادعت أنها خرجت إلى السوق لشراء مستلزمات المنزل، وعندما عادت اكتشفت وفاة طفلتيها خنقًا بالغاز.

وبالمعاينة تبين أن الحادث به شبهة جنائية، وتبين كذب رواية الأم، وأنها وراء مقتلهما خنقا بيديها أثناء نومهما في غرفتهما، انتقاما من زوجها، الذي اعتاد التعدي عليها بالضرب، فقررت التخلص منهما، وعندما شعرت المتهمة بالذنب، حاولت إنقاذ الطفلتين لكن بعد فوات الأوان.
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