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فن

رغدة لـ صدى البلد: ابتعدت عن الناس بسبب أزمة كورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
كشفت الفنانة رغدة عن طريقة تعاملها في ظل وجود فيروس كورونا.

وقالت رغدة لـ"صدى البلد": أنا مبتعدة عن الناس تماما منذ أن أعلنوا عن وجود كورونا، وأخدم نفسي بنفسي، وأتواصل مع المحبين من خلال تطبيق سكايب، حتى أولادي حينما يزوروني لا يأتوا إلا بعد أن يخضعوا لتحليل كورونا.


وتابعت": أعقم المنزل باستمرار، وسأظل هكذا حتى يخرج اللقاح، خاصة أن لدى حساسية بين تغيير الفصول.

وكانت الفنانة رغدة  قد تحدثت عن رأيها فى غرور بعض الفنانين الشباب، وشعورهم بنجومية مبكرة.

وقالت لـ صدى البلد: "من يتغر يتغر، هذا غربال، يفلتر الجيد من الطالح، ومن الطبيعي مع بعض الشباب في بداية مشوارهم أن يشعروا بالغرور بالأخص من ينقصهم شيء ويحاولوا أن يكملوه بالغرور. 


وحرصت رغدة على أن توضح أن هذا الأمر نسبي، وأكدت انه لا يمكن أن نحكم على كل الشباب بهذا الأمر، ولا يمكن تعميمه.


وعلى الجانب الاخر كانت قد أعربت الفنانة رغدة عن سعادتها بالأعمال التى اختارتها طوال مشوارها الفنى وأنها لم تندم مطلقا على أى عمل قدمته. 

وقالت رغدة فى تصريحات لـ "صدى البلد": أنا في حياتي ما ندمت على أي عمل أنا قدمته، لأنني أفكر ألف مرة قبل أن أشارك به. 

وأضافت رغدة: "أكون متوترة جدا قبل المشاركة بأى عمل، ولا يهمني أبدًا حجم الدور الذي أقدمه، فأنا أنظر لأهميته بالنسبة للجمهور، وأنظر إلى عناصر الفيلم المهمة، المخرج والسيناريو وغيرها من العوامل.

كشفت الفنانة رغدة عن رأيها في الفنان محمد رمضان وإطلاقه على نفسه لقب نمبر وان.


وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": محمد رمضان شاب استطاع أن يثبت نفسه، والنجاح الكبير الذي حققه لم يأت من فراغ، فهو يجتهد في كل المجالات وجمهوره كبير، وبالنسبة لإطلاقه على نفسه لقب "نمبر وان"، فهذا ممكن وسط جيله من الشباب، فهو له شعبية عالية جدًا وهذا طبيعي.



يذكر ان رغدة تم تكريمها فى مهرجان الاسكندرية السينمائى فى دورته الـ 36، والتى حملت اسم الفنان عزت العلايلى كما تم تكريم الفنان صلاح عبد الله ومدير التصوير محسن احمد. 

 
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