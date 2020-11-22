ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها الـ 34

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
تحتفل الفنانة "أيتن عامر" اليوم الأحد بعيد ميلادها الـ 34 وتعد أيتن من النجمات اللاتى لديهن اهتمام خاص بأناقتهن ومظهرن، ولفتت الأنظار فى الآونة الأخيرة، بعد التخلص من الوزن الزائد وحصولها على قوام رشيق.

وعلى الجانب الاخر أشادت الفنانة أيتن عامر بمسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عز الدين من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وقالت أيتن عامر من خلال تغريدتها: "مسلسل خيط حرير يستاهل المتابعة، كل الأقسام فيه متألقة".

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب مي عز الدين، كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيقولا معوض ومى سليم وهنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير.

العمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه في 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحًا، و1 ظهرًا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا.

يذكر ان اخر  أعمال أيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية" وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل، ، وإنتاج  تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فيديو.. البرومو الأول لـ مسلسل خيط حرير لـ مي عز الدين

2 نوفمبر موعد عرض مسلسل "خيط حرير" على قناة ON

قبل العرض.. تتر مسلسل خيط حرير لـ مي عز الذين .. شاهد

بعد عرض أولى حلقات خيط حرير.. مي عز الدين تتصدر ترند جوجل

بعد الحلقة الأولى من خيط حرير.. الجمهور يبحث عن مي عز الدين

هنادي مهنا تخطف قلوب متابعيها بصورة مع مي عز الدين.. شاهد

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. محمد رمضان يحتفل مع إسرائيليين على أنغام Hava Nagila.. وسبب غياب رغدة عن الناس

الفتاة الحديدية .. حكاية «شهد» أول فتاة تعمل دليفري بالصعيد ..فيديو

أسعار الدولار بالبنوك اليوم 22-11-2020

ضحى بحياته لإنقاذ مريض.. وفاة طبيب سعودي فجأة أثناء إجراء عملية جراحية

خالد أنور: هجمة مرتدة سيؤثر على الناس بشكل كبير

عمرها 2000 عام.. العثور على جثتي رجلين أسفل فيلا قديمة في بومبي الأثرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاند روفر ديسكفري .. تتألق بعدة تعديلات قوية..صور

بعد شائعات ارتباطها.. 15 صورة تكشف عن أناقة رضوى الشربيني

عمرها 2000 عام.. العثور على جثتي رجلين أسفل فيلا قديمة في بومبي الأثرية