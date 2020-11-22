جهاز المشروعات الصغيرة: الشباب لهم اهتمام خاص في عملية التمويل.. فيديو

قال الدكتور سمير عبد المجيد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالقاهرة ، إن المشروعات الصغيرة ليست في مصر فقط ولكنها تقام في جميع دول العالم الكبيرة اقتصاديا، مؤكدا ان المشروعات الصغيرة لها دور كبير جدا في تقوية الكيان الاقتصادي . العالم





وأضاف عبد المجيد خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز ، ان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهتم بالشباب اهتمام خاص، ويمنح التمويل لجميع الأعمار من 21 عام حتي 60 عام، مؤكدا ان التمويل جزء مما يقدمه جهاز تنمية المشروعات بجانب تقديم خدمات غير مالية.





، أن جهاز تنمية المشروعات يقدم دورات تدريبية في كيفية التفكير في مشروع والبدء فيه وهذه الدورات مجانية ويساعد الجميع في استخراج المستندات. وأوضح عبد المجيد تدريبيةوالبدء





وتابع أ ن جهاز تنمية المشروعات يقوم بالتسويق بالإضافة إلى عمل المعارض ومنها معرض تراثنا .





وعرضت قناة اكسترا نيوز فيديو يوضح مميزات المشروعات الصغيرة والمتوسطة .





وأوضح الفيديو ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية للدولة سواء متقدمة او نامية وتسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري وتبلغ نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات 4% وتمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي .





واشار الفيديو إلى أن عدد المنشآت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يصل إلى 3.653 مليون منشاة وبلغ عدد المشتغلين بها 7.7 مليون مشتغل ويحصلون علي إجمالي اجور 67.7 مليار جنيه ويبلغ انتاج تلك المشروعات 534.9 مليار جنيه وحققت قيمة مضافة 411.5 مليار جنيه .





ونوه الفيديو إلى أن الرئيس السيسي اطلق مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة مخفضة لدعمها، ونفذ البنك المركزي المبادرة في يناير 2016 بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة بالاضافه إلى ضخ جهاز تنمية المشروعات 16.7 مليار جنيه لتمويلها منذ 2014 وحتي 2018 وتسعى الدولة لبناء مجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة ببدر بتكلفة 159 مليون جنيه.





وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الحكومة المصرية على تشجيع ثقافة العمل الحر وتشجيع صغار المصنعين والمستثمرين على البدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها على رأس محاور التنمية المجتمعية والاقتصادية خاصةً وأن مصر تعد من أهم الدول الداعمة لمشروعات ريادة الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث توفير برامج التعلم والتدريب وحاضنات الأعمال بالإضافة الي توفير العديد من الأدوات التمويلية اللازمة لبدء المشروعات.