محافظ الإسكندرية: تجهيز 10 مدارس لاستقبال الأسر المتضررة من الطقس السيئ

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن عقار الإسكندرية المائل الكائن بمنطقة كرموز، عقار مخالف، وصدر له قرار إزالة، مشيرًا إلى أنه سيتم القبض على صاحب العقار.





وتابع أنه تم تجهيز 10 مدارس لاستقبال الأسر المتضررة من موجة الطقس السيئ، أو من سكان هذا العقار المائل لأنه من المستحيل أن يعود السكان إلى هذا العقار.





وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، أن الأمطار التي سقطت في المحافظة خلال الفترة الأخيرة كانت حوالى 10 أضعاف القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي والمرافق، مشيرًا إلى أن عدد من العقارات في منطقتي كرموز والجمرك عقارات متهالكة و"بايشه"، مشيرًا إلى أنه تم توفير دور إيواء للمواطنين المتضررين من موجة الطقس السيئ.





وتابع: تم الاستعانة بعدد من سيارات الصرف من المحافظات المجاورة والقوات المسلحة لمواجهة انتشار مياه الأمطار، ورئيس الوزراء يقوم بالتواصل معى كل ساعتين لمتابعة الأوضاع، ودعيت لاجتماع طارئ لمتابعة الوضع في المحافظة.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأحد، شبورة مائية صباحًا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس.





كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرصًا لأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية في مناطق، السلوم ومطروح وسيدي براني والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش.



