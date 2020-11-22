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مؤلف الوصية: قصة الشهيد محمد المعتز رشاد ملهمة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الكاتب أيمن سلامة، مؤلف مسرحية الوصية، إن الهدف من المسرحية هو تكريم شهداء مصر الذين يضحون بأرواحهم من أجل حماية الوطن.

وتابع سلامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار " والمذاع عبر قناة "النهار": "قصة الشهيد محمد المعتز رشاد ملهمة للغاية، توقفت أمام قصة إنسانية لجندي من جنود مصر، خريج كلية الإعلام، التحق بالجيش رغم أنه وحيد ابيه وأمه، رغبة منه في الدفاع عن مصر.

وأردف: "الابن لم يقول لوالده أنه في سيناء وأصيب إصابة بالغة، ودخل مستشفى المعادي العسكري لإسعافه، ويفاجأ الأب أن ابنه هو من سيجري له العملية، واستشهد الابن بين يدي والده، الذي يشغل منصب عميد طبيب بالمستشفى".
 
العمل يعرض تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ومن إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار وضمن مبادرة "إعرف جيشك" ينطلق الخميس المقبل في تمام الثامنة مساء على المسرح القومي بالعتبة العرض المسرحي " الوصية " من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بادارة الفنان إيهاب فهمي، العرض من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج المخرج الكبير خالد جلال.

ويستمر العرض حتى السبت ٢١ نوفمبر الجاري، ضمن مبادرة "إعرف جيشك " التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب.

وأعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن تقديره الكبير لفريق عمل العرض وعلى رأسهم الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي و المخرج خالد جلال مخرج العمل ، لتقديمهم عمل نبيل يتناول أحد شهدائنا البواسل، مضيفا أن العمل هو بداية لعدد من الأعمال المقبلة التي تعرّف الجمهور ببطولات شهداء الوطن .

العرض عن قصة الشهيد محمد المعتز رشاد أحد مقاتلي القوات المسلحة البواسل، و الذي استشهد بمدينة رفح عام ٢٠١٥، و ذلك بمشاركة كوكبة من ألمع نجوم المسرح المصري . "الوصية " عن الشهيد محمد معتز رشاد ، العرض من بطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل ، محمود حافظ ، محمد دسوقي ، ألحان المهدي ، بسنت صيام، البطولة الغنائية مي فاروق ، أشعار محمد بهجت، موسيقى و ألحان أحمد كيكار ، استعراضات دكتور مجدي صابر، ملابس هالة الزهوي، ديكور محمد الغرباوي ، مخرج منفذ علا فهمي، العرض من تأليف أيمن سلامة، وإخراج خالد جلال .
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