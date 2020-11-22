كريم عبد العزيز: معرفش أعيش مع الست النكدية

قال الفنان كريم عبد العزيز، إن زوجته لا تحب النكد وهي مرحة جدا، مضيفا أنه من الشخصيات التي لا تميل الي النكد ولكنه شخص مزاجي.





وتابع كريم عبد العزيز خلال لقاء ببرنامج "السيرة" المذاع علي قناة " دي إم سي" الفضائية: "انا معرفش اعيش مع الست النكدية ، موضحا أن زوجته تعمل حاليا في بيع ملابس الاطفال والسيدات بمشاركة بعض من صديقاتها، مشيرا إلى أنه معجب بهذه الفكرة بنسبة كبيرة جدا.



