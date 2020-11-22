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توك شو

كريم عبد العزيز: معرفش أعيش مع الست النكدية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:29 ص
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
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محمد حليم قنديل
قال الفنان كريم عبد العزيز، إن زوجته لا تحب النكد وهي مرحة جدا، مضيفا أنه من الشخصيات التي لا تميل الي النكد ولكنه شخص مزاجي.

وتابع كريم عبد العزيز خلال لقاء ببرنامج "السيرة" المذاع علي قناة " دي إم سي" الفضائية: "انا معرفش اعيش مع الست النكدية، موضحا أن زوجته تعمل حاليا في بيع ملابس الاطفال والسيدات بمشاركة بعض من صديقاتها، مشيرا إلى أنه معجب بهذه الفكرة بنسبة كبيرة جدا.

وتابع أنه ولد في حي العجوزة وكان يلعب كرة القدم في النادي الاهلي وكان يذهب إلي نادي التوفيقية نظرا لقربه من منزله ليلعب التنس.

وأردف: "كنت حبيب يعني بحب علي نفسي كتير.. واللي حبيتهم ميتعدوش.. وكنت زمان بحب عشان الحب نفسه مش عشان الشخص اللي قدامي.. يعني أنا كنت بحب نفسي وانا في حالة الحب ديما".

وتابع: "سيبت واتسبت كتير في علاقات الحب اللي دخلتها اللي هي متتعدش اصلا، وفي بعض الحالات كنت بزهق في نص الوقت وبسيبها". 

وفى سياق آخر، يواصل كريم عبد العزيز تصوير مسلسل "الاختيار 2" مع النجم أحمد مكى، حيث يواصل فريق العمل التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن.

ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

من ناحية أخرى، تعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد "السيرة" على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معه عن المحطات التى مر بها فى حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته وتتضمن قائمة الضيوف عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرون. 
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