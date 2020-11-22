السلاب: أؤيد السنباطي في جولة الإعادة بانتخابات النواب.. ومستقبل وطن تأثيره فعال بالشارع المصري

اكد النائب البرلمانى محمد مصطفى السلاب أنه انضم لحزب مستقبل وطن منذ فترة طويلة، ومع بدء حملته الانتخابية ونزوله الشارع وسط المواطنين استشعر وقتها ان الحزب له تأثير كبير ودور فعال، مضيفا ان قيادات الحزب بمدينة نصر على تواصل دائم مع الاهالي وحققوا بعض المطالب لهم ومستمرون فى تلبيه الخدمات لهم.





وقدم السلاب الشكر للحاضرين لدعمه فى الانتخابات البرلمانية، معلنا دعمه الكامل لعمرو السنباطى فى جوله الاعادة، لافتا إلى انه سيتم قريبا الاحتفال بفوزه لاستكمال مسيرة العطاء لاهالي مدينة نصر فى اطار السياسات العامة لحزب مستقبل وطن.





جاء ذلك خلال كلمته أثناء مؤتمر شعبى بحضور قيادات من حزب مستقبل وطن وعدد ضخم من المؤيدين لعمرو السنباطى.





كما أعلن عاطف الشريف أمين حزب مستقبل وطن عن دائرة مدينة نصر أن هناك ١٥٠٠ قيادة حزبية وسياسية تؤيد عمرو السنباطي خلال جولة الاعادة، قائلا: "مازلنا على العهد لاكمال المسيرة فى دعم النائب السنباطي ، كما حدث مع النائبين محمد مصطفى السلاب وطارق شكرى اللذان نجحا فى الجولة الاولى".





وأشار الشريف إلى أن محمود مسلم أمين المجالس المحلية بأمانة القاهرة ، و اللواء حمدي حسن أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن عن دائرة مدينة نصر لهما واعضاء الشيخات دورا بارزا فى نجاح الحزب بمدينة نصر .





وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن إجراء جولة الإعادة في محافظة القاهرة بدائرة الزيتون بين كل من سيد عثمان ومحمد عبدالغني، وحدائق القبة بين سيد نصر السيد، وحسين السيد محمد جاد، ودائرة أول مدينة نصر بين عمرو السنباطي وسمر فودة، ودائرة المرج، بين عيد عبدالله محمد هيكل، ومحمد عبدالمحسن البنا، ودائرة البساتين على سواح وأكمل قرطام، ودائرة حلوان، عبدالنعيم حامد، وعرفة صالح، ومصطفى إسماعيل، وإبراهيم الدسوقى محجوب.

جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تعقده بمبنى ماسبيرو لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.





وأكد المستشار لاشين ابراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان شهدت خوض 2083 مرشحا بالنظام الفردى وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبين بالاقتراع فى اللجان 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاضيا.





وتابعت الانتخابات 56 منظمة محلية و14 دولية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 مؤسسة دولية كمتابعيين للمرحلة الثانية.