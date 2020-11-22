دراسة ترصد زيادة عدد الوفيات أثناء جائحة كورونا مقارنة بالسنوات السابقة

كشف الباحثون عن زيادة عدد الوفيات من غير COVID-19 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الوباء، بالإضافة إلى ذلك ربطوا هذه الوفيات بتركيبة سكانية معينة.





يوضح البحث، الذي نشرته مجلة Public Health ، الحاجة إلى فهم سبب حدوث هذه الوفيات للمساعدة في تقليل عددها مع استمرار الوباء.





الوفيات الزائدة

جائحة COVID-19 أزمة دولية بسبب خطر الموت المرتبط بالمرض - خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة وتجاوز عدد الوفيات 1.3 مليون على مستوى العالم - مع تعرض كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أساسية معينة للخطر.





ومع ذلك ، فقد تسبب الوباء أيضًا في تعطيل طريقة عمل مجتمعاتنا بشدة ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدابير الطوارئ التي اتخذتها الحكومات في جميع أنحاء العالم.





وأدى هذا الاضطراب في حد ذاته إلى تعريض حياة الناس للخطر، على سبيل المثال ، خلال فترات الذروة المحلية للوباء ، كانت العديد من المستشفيات غارقة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى أسرة رعاية حرجة، وأدى هذا الطلب المتزايد إلى تقليل وصول الأشخاص الذين لديهم احتياجات أخرى للرعاية الحرجة لا تتعلق بـ COVID-19 ، مما قد يزيد من خطر الوفاة.





توقع الباحثون في المملكة المتحدة أيضًا أن تعليق أو تقليل الخدمات الطبية لمرضى السرطان بسبب الوباء سيؤدي إلى "زيادات كبيرة في عدد وفيات السرطان التي يمكن تجنبها".





قام البروفيسور شيلدون إتش جاكوبسون ، الأستاذ في كلية الطب في كارل إلينوي ، والدكتورة جانيت جوكيلا ، رئيسة قسم الطب الباطني والعميد الإقليمي بالإنابة لكلية الطب بجامعة إلينوي في أوربانا، بتحديد الوفيات في الولايات المتحدة.





وفقًا للبروفيسور جاكوبسون:

من خلال الجمع بين بيانات الوفيات الخاصة بمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) من عام 2018 مع تقديرات السكان لعام 2019 ، تمكن الباحثون من تقدير وفيات عام 2019. ثم استخدموها كمعيار لقياس الوفيات الزائدة خلال شهري مارس ومايو من هذا العام.





زيادات كبيرة

وجد الباحثون أن هناك زيادة كبيرة في وفيات الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 54 عامًا والإناث بين سن 25 و 44 عامًا.





يقول الدكتور جوكيلا: "على الرغم من أننا لا نعرف السبب ، فقد ارتفعت الوفيات بدرجة أكبر مما كان متوقعًا".





وأضاف: "القلق هو أن الوفيات الزائدة ستستمر في الحدوث أثناء الوباء ، سواء كان ذلك بسبب تأخر الناس في تقديم الرعاية لحالات أخرى أو لأن بعض وفيات COVID-19 لا يتم اكتشافها. هذه ظاهرة تتطلب مراقبة وتحقيقا مستمرين ".





ومن المثير للاهتمام أن البروفيسور جاكوبسون والدكتور جوكيلا وجدا أنه من بين الإناث اللائي تتراوح أعمارهن بين 5 و 14 عامًا ، كان هناك انخفاض في الوفيات الزائدة مقارنة بالسنوات السابقة.





وفقًا للبروفيسور جاكوبسون: "التفسير الوحيد الذي يمكننا التوصل إليه هو أنه إذا نظرت إلى الوفيات التي تحدث في تلك الفئة العمرية ، فإن السبب المرجح فيها الحوادث وبالتالي ، يبدو أن عمليات الإغلاق في معظم أنحاء البلاد كان لها تأثير وقائي على الفتيات الصغيرات ".





يعتزم البروفيسور جاكوبسون والدكتور جوكيلا مواصلة تحليلهما حيث يقوم مركز السيطرة على الأمراض بإصدار المزيد من البيانات ، بهدف تغطية عام 2020 بأكمله.





للمساعدة في ذلك ، فإنهم يشجعون وكالات الصحة العامة على توفير البيانات المتعلقة بكل من حالات الوفاة COVID-19 وغير COVID-19 حتى يتمكن الباحثون من تحديد الاتجاهات الأساسية والاستجابة لها.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.

1.المرجع. دراسة تحدد زيادة عدد الوفيات أثناء الجائحة مقارنة بالسنوات السابقة