سعر ومواصفات بيجو 3008 في السوق المصرية ..صور





تأتى بيجو 3008 مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة محرك 1600 سي سي ، ويولد قوة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر ، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي ، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في مدة زمنية 8.9 ثانية .





وتحتوي السيارة على مجموعة من المواصفات ووسائل الامان والسلامة ، ومنها الوسائد الهوائة للسائق الامامي والراكب الامامي ، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق abs ، وتوزيع إلكتروني للفرامل ، وبرنامج التوازن الإلكتروني sep ، وبرنامج تدعيم الفرامل afu، ونظام مساعدة صعود المرتفعات، كما لديها مجموعة من التجهيزات والكماليات ، ومنها مصابيح ضباب امامية خلفية ، مع إضاءة LED ، وكاميرا خلفية ، ومثبت سرعة ، وجنوط 18 بوصة ، وغيرها.



زودت الفئة الاولى من بيجو 3008 بنفس المواصفات القياسية الموجود بالإضافة إلى بعض الكماليات مثل نظام الركن الذاتي ، وزر التشغيل ، وإيقاف المحرك ، ومصابيح أمامية ذاتية الضبط وحساسات ركن أمامية وخلفية ، وأضواء بالمقصورة الداخلية .



أما الفئة الثانية هي بنفس المواصفات القياسية و وسائل الأمان وأبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الامامي وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونيESP، وبرنامج تدعيم الفرامل AFU، ونظام مساعدة صعود المرتفعات.



كما زودت الفئة الثالثة بمجموعة من التجهيزات ، ومنها جنوط رياضية 18 بوصة ، وفتحة سقف كهربية ، ووسائد هوائية ستائرية امامية وخلفية ، وحساسات ركن.



تحتوي السيارة على محرك طاقة هجين يجمع بين محرك ببنزين تقليدي بسعة 106 تلر تيربو 4 سلندر ، ومحركين كهربائيين بقوة إجمالية تصل إلى 355 حصان وعزم دوران أقصى 520 نيوتن .



وتبلغ السرعة القصوى للسيارة الجديدة حوالي 250 كيلو متر في الساعة ، ويمكنه الوصول لسرعة قصوى تصل إلى 135 كيلومتر في الساعة في حالة الاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط .



يذكر أن كشفت عملاق السيارات الفرنسية بيجو الستار عن طراز 508 سبورت الجديدة لعام 2021 ، والتي أطلقت عليها أقوى سيارة طرق في تاريخ بيجو.





جاء سعر السيارة في السوق المصري كالتالي:

الفئة الأولى 475 ألف جنيه

الفئة الثانية 520 ألف جنيه













الفئة الثالثة 560 ألف جنيه

تنتمى السيارة بيجو 3008 لفئة السيارات الرياضية suv، وهي أحد أبرز و أهم السيارات فى فئتها لما تقدمه من أداء مميز، و فى نفس الوقت تصميم أنيق يجذب الأنظار بمجرد ظهورها على الطريق، أضف إلى ذك فئاتها المتنوعة لتوفير إحتياجات الجميع.