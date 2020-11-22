سعر ومواصفات بيجو 3008 في السوق المصرية ..صور

تنتمى السيارة بيجو 3008 لفئة السيارات الرياضية suv، وهي أحد أبرز و أهم السيارات فى فئتها لما تقدمه من أداء مميز، و فى نفس الوقت تصميم أنيق يجذب الأنظار بمجرد ظهورها على الطريق، أضف إلى ذك فئاتها المتنوعة لتوفير إحتياجات الجميع.
تحتوي السيارة على محرك طاقة هجين يجمع بين محرك ببنزين تقليدي بسعة 106 تلر تيربو 4 سلندر ، ومحركين كهربائيين بقوة إجمالية تصل إلى 355 حصان وعزم دوران أقصى 520 نيوتن .
وتبلغ السرعة القصوى للسيارة الجديدة حوالي 250 كيلو متر في الساعة ، ويمكنه الوصول لسرعة قصوى تصل إلى 135 كيلومتر في الساعة في حالة الاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط .
يذكر أن كشفت عملاق السيارات الفرنسية بيجو الستار عن طراز 508 سبورت الجديدة لعام 2021 ، والتي أطلقت عليها أقوى سيارة طرق في تاريخ بيجو.
تأتى بيجو 3008 مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة محرك 1600 سي سي ، ويولد قوة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي ، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في مدة زمنية 8.9 ثانية .
وتحتوي السيارة على مجموعة من المواصفات ووسائل الامان والسلامة ، ومنها الوسائد الهوائة للسائق الامامي والراكب الامامي ، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق abs ، وتوزيع إلكتروني للفرامل ، وبرنامج التوازن الإلكتروني sep ، وبرنامج تدعيم الفرامل afu، ونظام مساعدة صعود المرتفعات، كما لديها مجموعة من التجهيزات والكماليات ، ومنها مصابيح ضباب امامية خلفية ، مع إضاءة LED ، وكاميرا خلفية ، ومثبت سرعة ، وجنوط 18 بوصة ، وغيرها.
زودت الفئة الاولى من بيجو 3008 بنفس المواصفات القياسية الموجود بالإضافة إلى بعض الكماليات مثل نظام الركن الذاتي ، وزر التشغيل ، وإيقاف المحرك ، ومصابيح أمامية ذاتية الضبط وحساسات ركن أمامية وخلفية ، وأضواء بالمقصورة الداخلية .
أما الفئة الثانية هي بنفس المواصفات القياسية و وسائل الأمان وأبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الامامي وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونيESP، وبرنامج تدعيم الفرامل AFU، ونظام مساعدة صعود المرتفعات.
كما زودت الفئة الثالثة بمجموعة من التجهيزات ، ومنها جنوط رياضية 18 بوصة ، وفتحة سقف كهربية ، ووسائد هوائية ستائرية امامية وخلفية ، وحساسات ركن.
زودت الفئة الاولى من بيجو 3008 بنفس المواصفات القياسية الموجود بالإضافة إلى بعض الكماليات مثل نظام الركن الذاتي ، وزر التشغيل ، وإيقاف المحرك ، ومصابيح أمامية ذاتية الضبط وحساسات ركن أمامية وخلفية ، وأضواء بالمقصورة الداخلية .
أما الفئة الثانية هي بنفس المواصفات القياسية و وسائل الأمان وأبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الامامي وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونيESP، وبرنامج تدعيم الفرامل AFU، ونظام مساعدة صعود المرتفعات.
كما زودت الفئة الثالثة بمجموعة من التجهيزات ، ومنها جنوط رياضية 18 بوصة ، وفتحة سقف كهربية ، ووسائد هوائية ستائرية امامية وخلفية ، وحساسات ركن.
تحتوي السيارة على محرك طاقة هجين يجمع بين محرك ببنزين تقليدي بسعة 106 تلر تيربو 4 سلندر ، ومحركين كهربائيين بقوة إجمالية تصل إلى 355 حصان وعزم دوران أقصى 520 نيوتن .
وتبلغ السرعة القصوى للسيارة الجديدة حوالي 250 كيلو متر في الساعة ، ويمكنه الوصول لسرعة قصوى تصل إلى 135 كيلومتر في الساعة في حالة الاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط .
يذكر أن كشفت عملاق السيارات الفرنسية بيجو الستار عن طراز 508 سبورت الجديدة لعام 2021 ، والتي أطلقت عليها أقوى سيارة طرق في تاريخ بيجو.
جاء سعر السيارة في السوق المصري كالتالي:
الفئة الأولى 475 ألف جنيه
الفئة الثانية 520 ألف جنيه
الفئة الثالثة 560 ألف جنيه