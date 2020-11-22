جنرال موتورز تنوي إصدار 30 طرازا كهربائيا

تخطط الآن جنرال موتورز لتوسيع نطاق إنتاج سياراتها الكهربائية بشكل كبير وإنفاق المزيد من الاموال مقارنة بما كان مخططا لها سابقا.





واكدت ماري بار الرئيس التنفيذي لمجموعة جنرال موتورز إنه في نهاية 2025 ، ستكون 40 % من سيارات الشركة من الولايات المتحدة تعمل بالبطاريات.

كما تخطط الان جنرال موتورز لتقديم 30 طراز كهربائي حول العالم بحلول ذلك الوقت ،وستتم زيادة الاستثمارات في السيارات التي تعمل بالبطاريات وذلك بمقدار الثلث تقريبا إلى 27 مليار دولار .

يذكر أن جنرال موتورز قررت استدعاءً عالميًا لسيارتها ، بعد وقوع خمسة حرائق المركبات شملت شيفروليه بولت EVs 2016-2019، وتطلب من المالكين تحديث برامجهم لمنع المزيد من الحوادث.

وقع أول حريق في صيف 2019 وكان هناك خمسة حرائق بعدها والى الآن، وكانت أسباب الإصابات هي تقارير عن استنشاق الدخان، وتقوم كل من جنرال موتورز والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) بالتحقيق في الحرائق.

وقال "جيسي أورتيجا" ، كبير المهندسين التنفيذيين لشفروليه بولت EV ، إن العنصر المشترك الوحيد كانوا جميعًا في حالة شحن كاملة أو بالقرب منها عندما بدأ الحريق.

يؤثر الاستدعاء على 68667 سيارة 2016-2019 Bolt EVs على مستوى العالم ، مع 50925 منها في الولايات المتحدة ، وجميعها تحتوي على خلايا بطارية تم تصنيعها بواسطة LG Chem في كوريا من مايو 2016 إلى مايو 2019 لم تتأثر سيارة شفروليه بولت EV 2020 ؛ لها كيمياء خلية مختلفة.

واعتبارًا من 17 نوفمبر ، سيتمكن المالكون من الحصول على برنامج تعيد تحميل ملفات عبر الهواء، ويمكنهم أيضًا إحضار سياراتهم إليهم، ويطلب من المالكين أيضا ضبط إعدادات الشحن الخاصة بهم على سياراتهم على حد أقصى قدره 90 بالمائة - وليس 100 بالمائة كاملة.

ونشرت جنرال موتورز مقطع فيديو لمساعدة العملاء على القيام بذلك، حتى يتم تعيين الحد الأقصى للرسوم على حد 90 في المائة ، يجب على العملاء عدم إيقاف البراغي في المرآب، وقال أورتيجا إن الأمل هو أن تحصل جنرال موتورز على حل نهائي للمشكلة في العام الجديد.