إيهاب عبد الرحمن لـ صدى البلد: تأجيل أولمبياد طوكيو في صالح أبطال مصر.. وهدفي تحقيق ميدالية أولمبية

إيهاب عبد الرحمن لـ"صدي البلد"

فضية بطولة العالم الإنجاز الأغلى في مسيرتي

تأجيل الأولمبياد في صالح أبطال مصر

أتدرب في منزلي للحفاظ على لياقتي

لم أتأثر سلبيًا أثناء فترة إيقافي

هدفي تحقيق إنجاز أولمبي

وهذا سبب حبي لرمي الرمح





إيهاب عبد الرحمن نجم الرمح المصري، أحد الأبطال الذين تعول عليهم الجماهير المصرية، تحقيق ميدالية أولمبية، في دورة الألعاب المقبلة المقرر إقامتها في طوكيو.

وتأتي هذه الثقة، كون إيهاب عبد الرحمن، هو أول لاعب في تاريخ ألعاب القوى المصرية، يحرز ميدالية في بطولة العالم.

وكان عبد الرحمن، حُرم من المشاركة في أولمبياد 2016، بعدما تعرض للإيقاف لمدة 4 أعوام بسبب المنشطات، ليعود حلمه من جديد، إذ يبحث عن إنجاز أولمبي بعدما رُفع عنه الإيقاف منذ ديسمبر الماضي، من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وفي اطار اهتمام موقع صدي البلد بأبطال الألعاب الأولمبية وتقديم الدعم المعنوي لهم بعد تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام لتقام في 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بمختلف دول العالم، أكد عبد الرحمن في حواره أن هذا التأجيل في صالح أبطال مصر من أجل الاستعداد والتجهيز بشكل أفضل، فإلى نص الحوار:-

متى بدأت مشوارك مع رمي الرمح؟

عند سن 17 عاما.

ما سبب حبك لرمي الرمح بألعاب القوى واختيارها رياضة لك؟

بدأت ممارسة رمي الرمح بسبب نسبة الحافز 4% للثانوية العامة، وبعدها عشقت اللعبة وانتقلت بعد ذلك الى النادي الأهلي، وأكملت فيها.





ماذا عن خطة إعدادك للمشاركة في أولمبياد طوكيو خاصة مع توقف النشاط؟

تم توفير أدوات عن طريق وزارة الشباب والرياضة للتدريب في البيت فترة إيقاف النشاط والحمد لله أتدرب في البيت وسنبدأ في خوض المعسكرات الخارجية.

هل كنت تتوقع تأجيل أولمبياد طوكيو؟

بالفعل كنت أتوقع تأجيل الأولمبياد، وهذا يرجع إلى طلب أغلب المسؤولين بالعالم، واللاعبين كإجراء احترازي خوفًا من فيروس كورونا.

بعد تأجيل أولمبياد طوكيو.. كيف ستستغل هذا الوقت؟

تأجيل أولمبياد طوكيو في صالح أبطال وبطلات مصر، فهذا سيمنحنا المزيد من الإعداد والتدريب بشكل أفضل قبل خوض المنافسات.

بعد حرمانك من المشاركة في أولمبياد 2016.. ما هو هدفك في طوكيو؟

هدفي أن أكون أفضل مما كنت عليه قبل أولمبياد ريو 2016، عندما كنت مستعدًا لإحراز ميدالية ذهبية، وتحقيق رقم أوليمبي جديد.

كيف كانت حياة إيهاب عبد الرحمن خلال فترة إيقافك؟

فترة الإيقاف لم تؤثر بالسلب علي، بالعكس كنت أتدرب جيدًا حتى أعود بشكل أفضل، كما حضّرت في هذه الفترة دراسات عليا في الرمح.

متى تتأهل رسميًا لأولمبياد طوكيو؟

من المفترض مع أول مبارة لي سأخوضها في التصفيات المؤهلة، ففي ظل قرار رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بإلغاء أرقام التأهل خلال الفترة الماضية، ستبدأ منافسات التأهل من ديسمبر المقبل، فأول مباراة لي ستكون في أبريل 2021.

ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها طوال مشوارك الرياضي.. وما هو الأغلى؟

الحمد لله حصلت علي العديد من البطولات منها بطولات عالمية، وإفريقية، ودورات عربية، بجانب دورات البحر المتوسط، ويبقى الإنجاز الأغلى هو الحصول على فضية بطولة العالم التي أحرزتها عام 2015، بجانب خوض 4 مباريات بالدوري الماسي، والمشاركة بكأس العالم للقارات.

ما أقرب البطولات التي تستعد لها حاليا؟

ستبدأ البطولات مع العام الجديد، بناء على جدول الاتحاد العالمي من اول شهر إبريل.

كيف استطعت التغلب على فترة توقف النشاط والحفاظ على لياقتك البدنية والذهنية؟

بالتدريب المستمر في البيت للحفاظ على المستوى واللياقة البدنية.

كم عدد الساعات التي تقضيها في التدريب حاليا؟

5 ساعات يوميا على فترتين.

هل تأثر مستواك بسبب توقف النشاط لفترة طويلة؟

اكيد تأثر بسبب عدم وجود ملاعب للرمي، ولكن أحاول قدر المستطاع ان احافظ على لياقتي البدنية.

متى نرى ألعاب القوى المصرية قادرة على المنافسة وبقوة على ميدالية أولمبية؟

قادرون على المنافسة وبقوة وتحقيق اكثر من ميدالية أولمبية في طوكيو، فنمتلك جيلا قويا وقادرا على المنافسة على ميدالية ونحتاج التوفيق، والاهتمام المتوافر حاليا من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية ووجود شركات رعاية وكل ذلك يحقق نتائج جيدة في مختلف الألعاب، ورفع علم مصر عاليا خفاقا في كل المحافل الدولية سواء الأولمبية او العالمية والقارية والعربية.

في ثاني مشاركاتك الأولمبية .. كيف ترى فرصتك في المنافسة على ميدالية في طوكيو؟

كبيرة، وبأذن الله لدي القدرة على تحقيق ميدالية أولمبية في طوكيو.

ما حلمك وطموحك القادم؟

ربنا يكرمني وأحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو.