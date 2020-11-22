حرمه من الاحتفال بمباراته الـ800.. أتلتيكو مدريد يفسد ليلة ميسي التاريخية

لم يتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، من الاحتفال بمباراته الـ800 بقميص الفريق الكتالوني، سواء رسمية أو ودية، حيث شارك في خسارة فريقه على يد أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم السبت على ملعب (واندا ميتروبوليتانو).





تأتي هذه الخسارة بعد أيام من وصول قائد البرسا للعاصمة الكتالونية عقب المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث شاب وصوله بعض التساؤلات من الصحفيين حول تصريحات وكيل أعمال أنطوان جريزمان، حول تدخل صاحب القميص رقم "10" في شؤون النادي، ومعارضته لانضمام اللاعب الفرنسي لصفوف الفريق، حيث رد قائلا بأنه "سئم من اتهامه بتصدير الأمور السلبية في النادي".





ووصل "ليو" لمباراته الـ800 مع برشلونة، سجل تهديفي لا تغيب عنه الشمس والذي بلغ 677 هدفا، بمعدل 0.85 هدف للمباراة، و640 خلال 742 مباراة رسمية، ليتقرب أكثر من رقم أسطورة النادي تشافي هرنانديز، أكثر من ارتدى القميص الكتالوني برصيد 767 مباراة.





وكان الظهور الأول لميسي مع الفريق الأول في 16 نوفمبر 2003 في مباراة ودية أمام بورتو البرتغالي بمناسبة افتتاح ملعب (الدراجاو)، حيث كان عمره آنذاك 16 عاما و4 أشهر و24 يوما، بينما وصل صاحب الكرة الذهبية (6 مرات) في مباراته الـ800 لعمر ناهز 33 عاما و4 اشهر و26 يوما.





وعلى مدار 16 عاما مع الفريق الأول، حصد الأسطورة الأرجنتيني 34 لقبا بواقع 10 في الليجا و8 في كأس السوبر الإسباني و6 في كأس ملك إسبانيا و4 في دوري الأبطال و3 في كأس السوبر الأوروبي و3 في مونديال الأندية.





أما عن ظهوره الرسمي الأول بقميص البلاوجرانا، فكان في مواجهة "الدربي" أمام إسبانيول في 16 أكتوبر 2004، حيث كان عمره حينها 17 عاما و3 أشهر و22 يوما.



