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رياضة

سيميوني بعد الفوز علي برشلونة: نمتلك الأفضل.. ونسعى لتحقيق إنجازات كبيرة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:11 ص
صدى البلد
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محمد سمير
قال الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، ، إن لاعبيه يمنحونه "الحماس والرغبة لتحقيق إنجازات مهمة هذا الموسم"، مشيرا إلى أنهم يفكرون في "كل مباراة على حدا".

جاء ذلك عقب انتصار فريقه على برشلونة بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم السبت في قمة الجولة الـ10 لليجا.

وفي ظهوره بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب واندا ميتروبوليتانو، أكد: "الفريق يمر بحالة طيبة جدا، وهذا يمنحنا الأمل والطموح لمواصلة العمل، والبحث عما نريد".

وواصل مدرب أتلتيكو مدريد: "عندما يكون هناك توافق بين الفكرة والتنفيذ، يخرج الشيء الأجمل، وهو أن الكل يعمل لصالح الفريق. نحتاج لمواصلة تلاحم هذه القوة للاستمرار في المنافسة".

ولا يرى المدرب الأرجنتيني أي تشابه مع الفريق الذي توج بلقب الليجا في موسم (2013-2014)، في الوقت الذي شدد فيه على أن الفريق ما زال لديه الأفضل ليقدمه.

وحول أن هذا هو الانتصار الأول له على البرسا في الليجا، قال: "نعم، كنا قريبين في المباريات الأخيرة من تحقيق الفوز أمام برشلونة، واليوم نجحنا في تحقيق هذا الأمر. هذا لن يغير أي شيء مما نبحث عنه".

وعن الفريق الكتالوني، أكد أنه كان قريبا للغاية من أفضل مستوياته في مباراة اليوم.

وحقق "الروخيبلانكوس" أكثر من فائدة بهذا الفوز، حيث أنهم حافظوا به على سلسلة انتصاراتهم في الليجا للمباراة الخامسة على التوالي.

كما أن الفوز هو الأول لدييجو سيميوني على الكتيبة االكتالونية في الليجا، منذ جلوسه على مقعد المدير الفني للأتلتي في ديسمبر 2011.

وقفز الانتصار بالكتيبة المدريدية إلى القمة برصيد 20 نقطة إلى جوار ريال سوسييداد، الذي سيحل الأحد ضيفا على قادش، مع العلم بأن أتلتيكو لديه مباراتين مؤجلتين أمام قادش وليفانتي.

فاز أتلتيكو مدريد بهدف نظيف على برشلونة ب في المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.

غاب عن الشوط الأول الفرص الخطرة من طرف الفريقين، حيث ظهر جليًا الحذر الدفاعي من قبل الفريقين.

وفي الدقيقة 48، أحرز يان كاراسكو هدفًا لـ أتلتيكو مدريد بعد خروج خاطئ من شتيجن حارس مرمى برشلونة

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