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بين الناس

مواطنون يستغيثون من مضايقات الباعة الجائلين في الموسكي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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احمد قطب
ارسلت القارئة ايمان المحمدي شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد تتضرر فيها من الباعة الجائلين بالعتبة .

وقالت إيمان المحمدي في شكواها: نعاني نحن سكان  شارع يوسف نجيب بسوق الموسكي  بالعتبة الخضراء من مخالفات البائعة الجائلين والتي ليس لها حدود حيث قاموا باحتلال الشوارع والأرصفة وتجاهل تام من رئيس حي الموسكي.. ملاين الفلوس تدار بمعرفة الباعة الجائلين بدون دفع ضرائب والكهرباء مسروقة من اعمدة الكهرباء او الكابلات الكهربائيه.

وأضافت ايمان المحمدي: الباعة يتسببون في غلق مداخل ومخارج الشوارع وشلل حركه المرور وانتشار البلطجة، مما يثمل وباء حقيقي، بجانب تسببهم في انتشار فيروس كورونا.

واوضحت ان مخلفات البائعة الجائلين تتلخص في عمل اكشاك تجارية وسرقة الكهرباء من اعمدة الانارة  واستخدام استندات مرتفعة ومظلات شمسية وازدحام شديد وتحرش بالمارة وسرقات ولا احد من المسؤولين ينظر إلى هذا المهزلة الكارثية .

وطالبت ايمان المحمدي المسؤولين بسرعة حل هذا المشكلة رأفة بأهالي المنطقة وإزاله مخالفات البائعين الجائلين ونقلهم الي اسوق مخصصة بعيد عن الشوارع و الأرصفة .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصآ منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصل إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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