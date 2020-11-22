تخصيص 8 ملايين جنيه لرفع كفاءة الوحدات المحلية في 5 قرى ببئر العبد

، أنه تم مراجعة مقترح الخطة الاستثمارية الجديدة، في مختلف القطاعات والمرافق والبنية الأساسية لمجالس المحافظة الستة خاصة مشروعات

والكهرباء ومياه الشرب وأعمال التجميل.



وأشار محافظ شمال سيناء إلى أنه تم تخصيص مبلغ ٤٨ مليون و٣٢٢ ألف جنيه لمركز ومدينة العريش، مبلغ ٤٩ مليون جنيه لمركز ومدينة بئر العبد، ٣٧ مليون و٦٠٠ الف جنيه لمركز ومدينة الشيخ زويد، مبلغ ٣٥ الف و٥٠ الف جنيه لمركز ومدينة الحسنة، ومبلغ ٢٨ مليون و٣٢٢ الف جنيه لمركز ومدينة نخل، الي جانب تخصيص مبلغ ٨٥ الف و٢٨ الف جنيه للديوان العام، و٢٠ مليون جنيه للادارة العامة لمرور مدن ومراكز العريش ، ورفخ ، والشيخ زويد والحسنة ، ونخل .



وأكد محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، انه فى الخطة الاستثمارية الجديدة لمركز ومدينة بئر العبد تم تخصيص مبلغ 8 ملايين جنيه لبرنامج تدعيم الوحدات المحلية، بزيادة ٥ مليون جنيه عن المخصص السابق.



وأضاف بهجت أنه سيتم رفع كفاءة الوحدات المحلية القروية في الـ5 قري التي تضررت بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدد من قري بئر العبد وهي قاطية واقطية والمريح والجناين ورابعة.



ويبلغ مقترح الخطة الاستثمارية الجديدة لمركز ومدينة بئر العبد 49 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات فى قطاعات الكهرباء والطرق وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية.



وفي نفس السياق ..قامت لجنة من إدارة التخطيط ومتابعة الخطة الاستثمارية بديوان عام محافظة شمال سيناء بزيارة إلي مركز ومدينة الشيخ زويد لمتابعة أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية.



وقد تفقدت اللجنه، مخازن تشوين مهمات الكهرباء تمهيدا لتركيب شبكة كهرباء أرضيه داخل المدينة ، الي جانب استكمال إنشاء مبنى مخازن مجلس المدينة ، وإنشاء مبنى ورش ومظلات الحملة الميكانيكية بالمجلس.



وبلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية للشيخ زويد للعام المالي الجاري 2021/2020 م ، 24 مليون و300 ألف جنيه، حيث تم توزيعها على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 16 مليون جنيها لأعمال الكهرباء، مبلغ 5 مليون و300 ألف جنيه للطرق، ومبلغ 3 مليون جنيها لتدعيم الوحدات المحلية.



يذكر أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء للعام المالي الجاري2019/2020م .، تبلغ 286 مليون و551 ألف جنيه، من بينها 280 مليون و 900 ألف جنيه كتمويل من بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة ، و5 مليون و 651 ألف جنيه كتمويل ذاتي.





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وبلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية للشيخ زويد للعام المالي الجاري 2021/2020 م ، 24 مليون و300 ألف جنيه، حيث تم توزيعها على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 16 مليون جنيها لأعمال الكهرباء، مبلغ 5 مليون و300 ألف جنيه للطرق، ومبلغ 3 مليون جنيها لتدعيم الوحدات المحلية.يذكر أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء للعام المالي الجاري2019/2020م .، تبلغ 286 مليون و551 ألف جنيه، من بينها 280 مليون و 900 ألف جنيه كتمويل من بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة ، و5 مليون و 651 ألف جنيه كتمويل ذاتي.اقرا ايضا..