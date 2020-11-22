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فن

أخبار السوشيال ميديا .. هجوم على محمد رمضان بسب مطرب إسرائيلي.. وعلي ربيع يمازح جمهوره

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نشر الفنان مصطفى درويش منشورا جديدا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وعلق فى منشوره على ما فعله محمد رمضان، حيث ظهر فى إحدى حفلات دبى، وهو يحتفل مع عدد من الإسرائيليين على أنغام أغنية "Hava Nagila". 

تصدر محمد رمضان تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له في إحدى حفلات دبى، ويحتفل مع عدد من الإسرائيليين على أنغام أغنية "Hava Nagila". 

نشر علي ربيع صورة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهر خلالها وهو يرتدي الكمامة.
ومازح علي ربيع جمهوره من خلال الصورة، معلقا: "الموجه التانيه داحنا هنموت ضحك"

وجه المطرب محمد احمد عدوية رسالة للنجم محمد رمضان، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا له تجمعه بالمطرب الإسرائيلي عومر أدام، وأثارت استياء وجدل قطاع كبير من جمهوره
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