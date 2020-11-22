سقوط جرحى في إطلاق نار واشتعال حريق بولاية نبراسكا الأمريكية.. فيديو

حاصرت فرقة من القوات الخاصة، مطعما في ولاية نبراسكا الأمريكية بعد الإبلاغ عن مطلق نار نشط، بينما اجتاحت النيران سيارة كان تقف خارجه.





وذكرت قناة "KETV" أن الرقيب آندي جاشينسكي من شرطة بلفيو يقول إن هناك شخصًا واحدًا رهن الاحتجاز ولا يبحثون بنشاط عن أي شخص آخر، بينما أصيب عدة أشخاص في الحادث.





وشاركت مراسلة "أوماها وورلد هيرالد" جيسيكا ويد مقطع فيديو يظهر تواجدا ضخما للشرطة حزل المطعم في مجمع 1300 من طريق كورنهوسكر في بلفيو.





وتظهر مقاطع فيديو من مكان الحادث رجال الإطفاء وهم يكافحون النيران، كما توجهت فرق الطوارئ من فورها إلى موقع الحادث.





واستجابت أكثر من 20 مركبة تابعة لقوان إنفاذ القانون إلى مكان الحادث ويقال إن هناك ست سيارات إسعاف.





ونُقل شخص واحد فقط إلى المستشفى في حالة حرجة. وكتبت شرطة بلفيو على موقع تويتر: "تواجد كبير للشرطة لإجراء تحقيق نشط قرب الخامس عشر وكورنهوسكر. تجنب المنطقة. المزيد من التحديثات للمتابعة".





وكانت وسائل الإعلام الأمريكية أفادت أمس السبت، بإصابة 8 أشخاص في إطلاق نار بأحد المراكز التجارية بمدينة واواتوسا في ولاية ويسكونسن.

وأشارت صحيفة "ميلواكي جورنال سينتينل"، الجمعة "إلى إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمركز ماي فاير التجاري"، مضيفة أن "شهود عيان أفادوا بسماع إطلاق نار في المنطقة".

وفي وقت سابق، نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" تقريرًا قال فيه إن معدل جرائم الكراهية في الولايات المتحدة ارتفع بدرجة لم تشهدها منذ ما يقرب 10 سنوات.

وكشف التقرير أن هناك زيادة بنسبة 7٪ تقريبًا في جرائم الكراهية القائمة على الدين، مع الارتفاع نسبة جرائم الكراهية ضد ذوي الأصول الإسبانية، في حين أن الجرائم على أساس التوجه الجنسي ظل مستقرا، أما جرائم الكراهية ضد الأمريكيين من أصل أفريقي فقد انخفضت بشكل طفيف.

وذكر التقرير أنه وقعت 51 جريمة قتل بدافع الكراهية في عام 2019، من بينها 22 شخصًا قتلوا في إطلاق نار استهدف مكسيكيين في وول مارت في مدينة إل باسو الحدودية بولاية تكساس، والذي أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصًا بجروح، وتم اتهام المشتبه به في إطلاق النار في أغسطس 2019 بارتكاب جرائم حكومية وفيدرالية، فيما قالت السلطات إنها محاولة لإخافة ذوي الأصول الإسبانية لمغادرة الولايات المتحدة.

وفي الوقت الذي سجلت جرائم الكراهية العام الماضي عددا يفوق العام السابق بما يقرب مائتين جريمة، حيث بلغ عدد الجرائم 7314 وذلك عام 2019، في حين سجل دفاتر المسئولين عام 2018 من وقوع 7120 جريمة كراهية. وهو رقم يكاد يقترب من جرائم الكراهية التي ارتكبت عام 2008والتي وتقترب من 7783 جريمة.







