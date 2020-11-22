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محافظات

لتوفير فرص عمل للشباب.. تنفيذ 18 ظهيرا زراعيا بقرى الوادي الجديد بإجمالي 3200 فدان

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:03 ص
استصلاح الأراضي الزراعية
استصلاح الأراضي الزراعية
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منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن الانتهاء من تنفيذ ظهير زراعى لـ 18 قرية  بمراكز المحافظة المختلفه بواقع 3200 فدان بنسبة 200 فدان لكل قرية، والتى يستفيد منها 640 شابا، بواقع 5 أفدنة لكل شاب، وذلك فى اطار تنفيذ خطة المحافظات لدعم المشروعات الإنتاجية فى القطاع الزراعى لصالح شباب الخريجين بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب وللحد من البطالة.

وأضاف المحافظ أن "صندوق استصلاح الأراضى بالمحافظة " انتهى من تخصيص 1800 فدان للشباب أيضا، لتنفيذ مشروعات زراعية بنظم الرى الحديث والطاقة الشمسية وذلك وفقا للبروتوكول الموقع مع البنك الزراعي .

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كانت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادى الجديد، نظمت مؤخرًا، قرعة علنية على ٥٠ منزلًا ريفيا، ومساحة ٢٠٠ فدان ظهير زراعى تابع لهم بقرية غرب الموهوب التابع  للوحدة المحلية لمركز الداخله  بواقع 4 فدان لكل منتفع، بحضور جميع المتقدمين البالغ عددهم ١٨٩ متقدما ممن انطبقت عليهم الشروط.

وأكد نبيل حنفى، رئيس مركز الداخلة، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الجديد بتطوير القرى وتوفير مسكن ملائم للمواطنين بها والعمل على زيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال زراع الأرض التي يتسلمها بمشروعات الظهير الزراعي .

من جانب آخر، عقد قطاع التعليم بمحافظة الوادي الجديد، لجنة لتقييم الطلاب المتقدمين للقبول ضمن برنامج الدمج التعليمي، وذلك بحضور الدكتور جمال حسن محمد وكيل مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد وأعضاء اللجنة. 

وقال وكيل مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان صحفي، إنه جري عقد اللجنة وفقًا لقرار الوزارة  رقم  ٢٥٢ الخاص بالدمج التعليمي، حيث يستطيع طالب التربية الخاصة من ذوي الإعاقة البسيطة التقدم بالأوراق المطلوبة للالتحاق بمدارس التعليم العام بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية (عام وفني)، ويشمل الإعاقة الذهنية (جميع المتلازمات)، الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية، الإعاقة الحركية.
ووجه بضرورة الاهتمام الدائم بطلاب التربية الخاصة وتذليل كافة العوائق وكل ما شأنه توفير سبل الراحة والأمان لهم.

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