الصحف الإماراتية: محمد بن زايد وبومبيو يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة.. حلقة افتراضية بين شباب إماراتيين وإسرائيليين لتكريس التعايش السلمي.. وهزيمة جديدة لـ ترامب وبايدن يعد قائمة وزرائه

السعودية تبدي تفاؤلها بفوز بايدن

بن راشد: العالم سيتجاوز كورونا ويستعيد الأمل

الرئيس الصيني يتعهد بإيصال لقاح كورونا للدول النامية









تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على حديث ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.









محمد بن زايد وبومبيو يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

وحسب "الإمارات اليوم"، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، السبت، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ، مايك بومبيو.









وبحث وبومبيو، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات التعاون والصداقة الإماراتية - الأمريكية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.









وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، والجهود والتحركات الهادفة إلى تسوية أزمات المنطقة واحتواء التوترات فيها، من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل المشترك لدعم أسس السلام والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى مخاطر التطرف والإرهاب وخطابات الكراهية والتحريض، وضرورة التحرك الدولي الفاعل في مواجهتها.









وتطرقا، في هذا السياق، إلى معاهدة السلام التي وقعتها دولة الإمارات وإسرائيل (اتفاق إبراهيم)، وأهميتها في بدء مرحلة جديدة للعلاقات والتعاون بين الدول في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى البناء عليها لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار، وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.









كما تناول اللقاء نتائج الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الأمريكي، الذي أطلق خلال شهر أكتوبر الماضي، ودوره في تعزيز التفاهم بين البلدين، وتعميق العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين.









وحضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، يوسف مانع العتيبة، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي.









بن راشد في «العشرين»: سنتجاوز «كورونا» ونستعيد الأمل

وحسب "الخليج"، شارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في قمة قادة مجموعة العشرين «G 20» الافتراضية، التي تعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية يومي 21و22 نوفمبر، تحت شعار «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع».









وأشاد الشيخ بن راشد، برئاسة المملكة العربية السعودية للقمة، وجهودها بقيادة خادم الحرمين الشريفين، في التحضير للقمة وإدارة أعمالها التي تأتي في ظروف استثنائية، ما يؤكد الدور الريادي للمملكة عالميًا. مشددًا على مبادرة المملكة العربية السعودية، بالدعوة لعقد هذه القمة الاستثنائية، بهدف تنسيق الجهود الدولية وتكاملها لمواجهة فيروس «كورونا».









وقال: «أبرزت الجائحة التي يواجهها العالم اليوم، الدور الذي تقوم به مجموعة العشرين، منصةً اقتصاديةً يتوحد حولها العالم لمواجهة التحديات المشتركة وتجاوزها، ويناقش عبرها سُبل اغتنام أهم الفرص المتاحة أمام الدول والحكومات والاستفادة منها لمستقبل أفضل للشعوب والعالم، فالخطر اليوم يستهدف الجميع في العالم دون استثناء، والمصير أصبح واحدًا ومشتركًا للإنسانية».









حلقة افتراضية بين شباب إماراتيين وإسرائيليين لتكريس التعايش السلمي

وحسب "الإمارات اليوم"، نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب أول حلقة شبابية افتراضية «إماراتية - إسرائيلية»، بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح، وركزت على ضرورة الحوار بين الأديان والمعتقدات، وتكريس قيم التسامح والتعايش السلمي واحترام التعددية الثقافية، بمشاركة رجال دين ومجموعة من الشباب في البلدين. ضمن تبعات اتفاق السلام الذي عقدته الإمارات مع الاحتلال الإسرائيلي.









شارك في الحلقة، التي أدارتها الشيخة ماجدة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، وهي باحثة حاصلة على منحة «رودس»، ووزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة المؤسسة الاتحادية للشباب، شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، والحاخام الأكبر للجالية اليهودية في الإمارات، الحاخام يهودا سارنا، ومريم الزيدي وهي داعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ورجل الأعمال الفلسطيني المقيم في الامارات منذ مدة طويلة، مازن نحوي.









وحضر الحلقة الافتراضية أكثر من 40 شابًا وشابة من الإمارات وإسرائيل، ذوي اهتمامات متنوعة ومتعددة، بما فيها علوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفنون والعلوم السياسية وريادة الأعمال.









وقالت الشيخة ماجدة آل مكتوم: «تشكل الحلقة مثالًا على أهمية الحوار والتعاون ليس في المنطقة فقط، بل إنما على مستوى العالم أجمع، حيث ركزت نقاشاتها على القضايا والقيم المشتركة كالتسامح والتعايش السلمي وصناعة المستقبل، وهدفنا هو الاستماع لوجهات النظر ومعرفة الأهداف والتحديات المشتركة التي تواجه الشباب في دول المنطقة، واكتساب المعرفة».









من جانبها، قالت شما المزروعي: «لدينا في الإمارات وإسرائيل فرصة مشتركة لتكريس قيم التسامح واستكشاف الرؤى الشبابية في ظل السلام لصناعة المستقبل الأفضل والسلام لنا في دولة الإمارات، هو أن نطوي صفحة الماضي ونفتح صفحة جديدة نتعرف فيها إلى ثقافات جديدة ونكون أصدقاء جددًا، نعمل معًا على استكشاف طرق للمضي قدمًا نحو مستقبل مزدهر وأفضل للمنطقة والعالم».









السعودية تعرب عن ثقتها بسياسة الإدارة الأمريكية الجديدة

وحسب "البيان"، أعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن ثقته بأن الإدارة الأمريكية القادمة، بقيادة جو بايدن، ستنتهج سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي.









وقال الأمير فيصل، في مقابلة افتراضية على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض: "إنني واثق بأن إدارة بايدن ستواصل السياسات التي تأتي في مصلحة الاستقرار الإقليمي".









وأكد الوزير أن البلدين تربطهما علاقات جيدة منذ أكثر من 75 عامًا، مضيفًا أن "أي مناقشات سنجريها مع الإدارة المقبلة ستفضي إلى تعاون أقوى".









وأشار إلى أن تصنيف واشنطن جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، في اليمن منظمة إرهابية سيكون "ملائمًا تمامًا".









ضربة جديدة لجهود ترامب في إلغاء الانتخابات

وحسب "البيان"، رفض قاضٍ اتحادي، أمس، دعوى قضائية أقامتها حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الادلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.









ومثَّل هذا الحكم أحدث ضربة لجهود ترامب المتعثرة لإلغاء انتخابات الثالث من نوفمبر التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.









ووصف القاضي ماثيو بران، الذي أصدر هذا الحكم، القضية بأنها "حجج قانونية بلا أساس، واتهامات قائمة على تكهنات".









بريطانيا تعلن غدًا موعد انتهاء الإغلاق

وحسب "البيان"، يُعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، غدًا، أن الإغلاق، الذي فُرض في إنجلترا أربعة أسابيع لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لن يتمّ تمديده إلى ما بعد تاريخ الثاني من ديسمبر، بحسب ما قال مكتبه أمس.









وأضاف مكتب رئيس الوزراء، في بيان، أن الإغلاق ستتبعه عودة إلى مجموعة من ثلاثة مستويات من القيود المحلية، في إطار خطة وضعتها الحكومة لمواجهة الفيروس خلال فصل الشتاء.









ونقل البيان عن متحدّث باسم داوننج ستريت قوله إن القيود الحالية المفروضة على مستوى إنجلترا "ساعدت على إعادة السيطرة على الفيروس.. وخففت الضغوط على خدمات الصحة الوطنية".









ومع ذلك، حذّرت الحكومة أيضًا من أنه بدون الإبقاء على قيود محلية، فإن الفيروس قد يتسبب في إحداث فوضى قبل أن تُصبح خطط توزيع اللقاحات والاختبارات الجماعية سارية المفعول.









الصين تتعهد بتوفير لقاحات «كوفيد-19» إلى الدول النامية

وحسب "الخليج"، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، السبت، إن بلاده ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق بمساعدة ودعم الدول النامية الأخرى، من خلال جعل لقاحات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) منفعة عامة متاحة وميسورة الكلفة، بينما اقترحت المستشارة الألمانية استحداث منصة لمجموعة العشرين لتوزيع ملياري جرعة لقاح في العالم، ودافع الرئيس الفرنسي عن توافر اللقاح للجميع، بينما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن «عمله» المذهل قبل التوجه إلى لعب الجولف.











وأضاف بينج، في كلمته عبر الفيديو أمام القمة، أن الصين ستسعى جاهدة لجعل اللقاحات منتجًا عامًا يمكن للناس في جميع أنحاء العالم استخدامه كما يمكنهم تحمل كلفته، مشددًا على أن الصين تدعم بفعالية التعاون الدولي للقاح فيروس كورونا (كوفيد 19).









وتابع الرئيس الصيني، أن بلاده انضمت إلى مجموعة «خطة تنفيذ لقاح فيروس كورونا»، وأنها مستعدة لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى من أجل تطوير وإنتاج وتوزيع اللقاحات. ودعا بينج إلى إقامة آلية دولية للاعتراف المتبادل بالكود الصحي، معربًا عن ترحيبه بمشاركة المزيد من الدول.









وأوضح الرئيس الصيني، أنه يتعين أن تقوم الآلية على نتائج اختبارات الحمض النووي واستخدام رموز الاستجابة السريعة المعترف بها عالميًا، مؤكدًا أنه من الضروري تعزيز التكامل في السياسات والمعايير وبناء «قنوات سريعة» لتسهيل التبادل المنظم للأفراد.









وأشار إلى استعداد الصين للعمل مع جميع الأطراف على استكشاف قواعد للحوكمة الرقمية وصياغتها على أساس المبادرة العالمية التي اقترحتها بلاده بشأن أمن البيانات.









بايدن يعلن وزراءه الأسبوع المقبل ونيفادا تخذل ترامب

وحسب "الخليج"، يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تعيين الوزراء وكبار القادة في إدارته، بدءًا من الأسبوع المقبل، في وقت لا يزال الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يرفض التسليم بالأمر، ويسعى لإبطال نتائج الانتخابات.









وتحدث ترامب أمس، السبت، عن عمليات «تزوير كبرى» شهدتها عمليات إعادة الفرز بولاية جورجيا، واتهم شركات الأدوية بمحاربته خلال الاقتراع، فيما خذلت ولاية نيفادا مساعي ترامب، بعد انضمامها إلى الولايات الرافضة لوقف المصادقة على نتائج الانتخابات، في وقت برر البيت الأبيض التأخر في نقل السلطة إلى إدارة بايدن، بأن ترامب لم يتسلمها بسهولة من الرئيس الأسبق باراك أوباما.









وقبل عيد الشكر المقبل، يكشف بايدن عن مرشحه لمنصب وزير الخزانة، والمرشحة لوزارة الخارجية، وأكدت مصادر مطلعة، أنه يمكن إصدار إعلانات مجلس الوزراء على دفعات، مع تركيز مجموعات المرشحين على مجال معين، مثل الاقتصاد أو الأمن القومي أو الصحة العامة، مرة واحدة.









ويؤكد بايدن بذلك عزمه على التحضير للرئاسة حتى في الوقت الذي يرفض فيه ترامب التنازل، ويحاول تقويض نتائج الانتخابات في الولايات الرئيسية.