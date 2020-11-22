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توك شو

شاهد .. أخصائية تغذية علاجية تقدم روشتة طبية لتجنب زيادة الوزن في الشتاء

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:18 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة نورا حسب الله ، أخصائي التغذية العلاجية ، إن الجسم في فصل الشتاء ، يميل إلى المأكولات والمشروبات الدافئة ، على عكس المأكولات الباردة ، مثل العدس حيث انه في حد ذاته لا يشعر بالدفء ، بل طريقة تحضيره ، وإضافة الشوربة له ، هي ما تشعر الشخص بالدفء .

وأَضافت الدكتور نورا حسب الله ، خلال مكالمة هاتفية ، لـ برنامج "8 الصبح ، المذاع على فضائية دي إم سي ، أن البصل من الخضروات التي تساعد على رفع المناعة ، خصوصا في فصل الشتاء ، فهو يساهم في مكافحة البكتريا .

وأشارت إلى أن الفاكهة الشتوية من الأطعمة المهمة ، خلال فصل الشتاء ، نظرا لأنها ترفع المناعة وتدعمها ، وذلك لاحتوائها على فيتامينات متعددة ، خاصة فيتامين "c" .

وأوضحت أن مشروب القرفة ، يساعد على توزان مستوى السكر بالدم، وبالتالي يساعد على منع تخزين السكر بالجسم .

وتابعت أنه لابد من وضع جدول منتظم للوجبات خلال فصل الشتاء ، حتى نتجنب زيادة الوزن ، مشيرة إلى أهمية المشروبات الدافئة ، الخالية من السكر .

وحذرت من الإفراط في تناول السكريات ، نظرا لأنها أحد العوامل التي تشعر الشخص بالجوع المستمر .

وتتعدد المشروبات الشتوية التي تجعل الأشخاص يشعرون بالدفء، وتجهل ربات البيوت الطريقة الصحيحة لعمل المشروبات الشتوية، لذلك تحذر الشيف نجلاء الشرشابي، من تعرض هذه المشروبات الثلاثة لنار عالية؛ لأنها تفسد بعملها بهذه الطريقة.

المغات
الحلبة المحوجة أو المغات كما تعرف من أهم المشروبات الشتوية المغذية للجسم ولكنها تتمتع بخلطة مكونات تحضر في قوام سميك يجعلها تحتاج لبعض الخطوات الدقيقة في التحضير والتقديم، وخاصة خلال مرحلة التسخين فلابد من الحذر الشديد ووضع المغات على نار متوسطة حتى تتم التسوية أو حتى يتم تسخينها مرة أخرى للتقديم ،ويزداد قوامها ببطئ ،وعدم تعرضها للاحتراق وهى لم تكن بالقوام أو المذاق الجيد.

السحلب
مع البدء في تجهيز السحلب يحتاج إلى أمرين هامين أولا التقليب المستمر والجيد لإذابة بودرة السحلب في اللبن البارد، ثانيا تحضيره عل نار هادئة؛ خاصة لأنه مكون بشكل أساسي من النشا الذي سرعان ما يكون كتل تحتاج لإذابة جيدة ونار هادئة حتى لا يحترق أو يزداد سمكه أو يتكتل، سواء في التحضير لأول مرة أو حتى فى التسخين المتكرر.
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