الاتصالات: 42 مليون مستخدم للإنترنت عبر الهواتف المحمولة في مصر.. يتصدر مانشيتات صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذى يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة صدى البلد، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الأحد ، ومنها:





صدى البلد

الرئيس يوجه بالإسراع في خطة توطين صناعة السيارات العاملة بالطاقة الجديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، و محافظ البنك المركزي، و وزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع".





ووجه الرئيس بالاسراع في الخطوات التنفيذية لخطط الدولة لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر، ترسيخًا للاعتماد على مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة، وللاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا.





*خلال ندوة مصر تستطيع بالصناعة..النائب محمد ابو العينين يقترح تقديم 100 فكرة مشروع لدعم الاقتصاد.. ويؤكد: العالم لن يقدر في الاعتماد على الصين كمورد دائم ويجب ان تكون مصر البديل لدول المنطقة.





الأهرام

استمرار تصويت المصريين بالخارج في جولة الاعادة بالمرحلة الاولى لانتخابات النواب





لليوم الثاني على التوالي، انطلقت جولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، للمصريين بالخارج، حيث تستقبل المقار الدبلوماسية في الخارج بطاقات الاقتراع الواردة عبر البريد، على أن تجرى الانتخابات بالداخل يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل، فيما تجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.





الخارجية: نرفض أي محاولة للتأثير على تحقيقات النيابة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات لهم





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