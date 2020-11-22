أبو شقة خلال لقائه بعدد من أعضاء الهيئة العليا والهيئات البرلمانية: الوفد عمود الخيمة الرئيسي لأي بناء ديمقراطي في مصر.. ولا مصلحة تعلو على مصلحة الحزب

أبو شقة: رجال الوفد يهبّون وقت اللزوم للدفاع عن قيمه

رئيس الوفد: نحرص على التكاتف لتحقيق مبادئ الزعماء الثلاثة

سعد الجمال: الوفد رمز المعارضة الحكيمة المعتدلة.. وسيظل حكاية وطن





التقى المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد، مساء أمس، السبت، عددا من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد والهيئات البرلمانية لمجلسي الشيوخ والنواب في الحزب، بدعوة من اللواء سعد الجمال، مساعد رئيس الحزب وعضو مجلس النواب.











وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد كان وسيظل يقف على قلب وإرادة رجل واحد من أجل الدولة المصرية والوطن والمواطن.









وشدد أبو شقة خلال اللقاء على أنه لا مصلحة تفوق وتعلو على مصلحة هذا الحزب الذي هو جزء من النظام السياسي المصري، مؤكدًا أنه بما يمثله من معارضة وطنية هو عمود الخيمة الرئيسي لأي بناء ديمقراطي لمصر، وبه رجال يهبّون وقت اللزوم للدفاع عن قيم حزب الوفد ومبادئه.









وأشار إلى أن حزب الوفد خرج من رحم ثورة فريدة بلا أغراض أو مطالب سوى "نموت نموت وتحيا مصر"، فحيرت المحللين، فهي من قلائل الثورات في العالم التي أسست لدولة.









وأوضح أن حزب الوفد كان جزءا من الحركة الوطنية في المائة عام الأخيرة، ويحرص على التكاتف والتآزر على ذات المبادئ والقيم التي ثار عليها زعماء الوفد الثلاثة من الوقوف إلى جوار الوطن والمواطن لصالح العمال والفلاحين.









ووجه أبو شقة التحية للنائب المحترم اللواء سعد الجمال على هذه الدعوة الكريمة والتحية للحضور جميعًا الذين لبّوا هذه الدعوة لنكون أمام هذا الجمع الذي إن قاد إلى دلالة فإنما يدل على أن الوفد به رجال شباب نساء شيوخ الجميع على قلب رجل واحد وعلى تصميم وإرادة رجل واحد من أجل الدولة المصرية ومن أجل مصر والوطن والمواطن.











وتابع: "هذا هو تاريخ الوفد الذي ولد من رحم ثورة 1919، تلك الثورة التي أرخ لها المؤرخون ومازالوا في كل جامعات العالم على أنها من أعظم الثورات الشعبية الحقيقية ثورة شارك فيها المصريون جميعًا تحت شعار واحد الهلال الذي يحتضن الصليب، رأينا القس جرجايوس يخطب في الجامع والشيخ دراز يخطب في الكنيسة، نموذج فريد وثورة فريدة بلا مطالب وبلا أهداف وبلا أغراض سوى "نموت نموت وتحيا مصر"، رأينا المرأة المصرية لأول مرة تشارك في الثورة وتسقط ضحايا رأينا البشوات والجلاليب الزرقاء ثورة حيرت ومازالت محل مؤرخين وتحليل منهم لها".









وقال إن ثورة 1919 من الثورات القليلة في العالم التي أسست لدولة وكان من ثمارها بيان 28 فبراير 1922 ثم دستور 1923 ثم رأينا نهضة برلمانية غير مسبوقة في تاريخ الشعوب في ذلك الوقت مجلس نواب ومجلس شيوخ، عندما نسترجع ما ورد من مناقشات بهما ندرك عظمة هذا الشعب المصري في هذا المجال.









وأضاف أن "حزب الوفد عندما أرّخ له المؤرخون قالوا إنه كان جزءًا من الحركة الوطنية المصرية في الـ 100 عام الأخيرة، وعلينا جميعًا أن نتكاتف وأن نتساند ونتآزر كل منا مع الآخر على ذات المبادئ والقيم التي اتفق عليها زعماء الوفد الثلاثة والتي هي مبادئ الوفد بأننا حزب كان دائمًا يقف إلى جوار الدولة المصرية والوطن والمواطن، وجميع القوانين التي صدرت قبل 1952 لصالح العمال والفلاحين كلها كانت في ظل وزارات الوفد التي كانت تأتي بأغلبية ساحقة وكانت تقال لأنها كانت دائمًا تقف إلى جوار الدولة ضد الملك والإنجليز".









واستطرد: "هذا هو حزب الوفد الذي نادي بحق التعليم، وقال النحاس باشا: باسمكم وقعت معاهدة 1936 وباسمكم ألغيت، رأينا الشعب المصري كله يحارب وفؤاد باشا سراج الدين يفتح مخازن السلاح ويمد الفدائيين به، وعلينا أن نستمد من هذا التاريخ لنسير على ذات الدرب لا لنتقرب ونعلي مصالح شخصية، ولا مصلحة تفوق وتعلو مصلحة هذا الحزب الذي هو جزء من النظام السياسي المصري، ولا بد أن يدرك الجميع أن حزب الوفد جزء من النظام السياسي المصري وبما يمثله من معارضة الوطنية هو عمود الخيمة لأي بناء ديمقراطي حقيقي في مصر ولن تكون هناك ديمقراطية حقيقية بدون حزب الوفد".









وأكد أن "حزب الوفد فيه رجال وشباب ونساء، الجميع يدافع عن المؤسسة الحزبية وليس عن أشخاص كما يزعم البعض، حزب الوفد يمثل المعارضة الوطنية الحقيقية امتدادًا لتاريخ المعارضة الوطنية بما تمثله من جناحين؛ الأول جناح المعارضة الوطنية وليس تصيد الأخطاء وإنما معارضة في الجناح الآخر، معارضة بناءة عندما تتحدث عن خطأ تضع الحلول وهو الأساس الدستوري لأي معارضة وطنية".









وقال: "عندما عارض حزب الوفد كان يعارض عن حق، وعندما يؤيد المشروع الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء دولة عصرية حديثة فهو يؤيد عن حق، وعندما طلب مني الوفديون الترشح لرئاسة الوفد أفصحت عن ذلك؛ لأن ذلك هو حزب الوفد وهو الإخلاص الحقيقي للوطن والمواطن".









وأضاف: "في ختام حديثي، أشكر الجميع، وإلى لقاءات جديدة يملؤها الحب وتملأها الوطنية والرغبة الصادقة في بناء دولة ديمقراطية حديثة".













وأكد اللواء سعد الجمال، مساعد رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن حزب الوفد يساند الدولة ورموزها الوطنية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في التنمية والبناء والحرب ضد التطرف والإرهاب، قائلًا: "نحن المعارضة الحكيمة المعتدلة التي تضع حلولًا وتصورات لحل المشاكل اليومية للمواطنين ووضع خطط الدولة للمستقبل وعلاقاتها الداخلية والخارجية".









وأضاف أن حزب الوفد قام على أسس ومبادئ راسخة منذ الآباء المؤسسين بزعامة سعد زغلول، رمز الحركة الوطنية، ومصطفى النحاس، زعيم الأمة، وفؤاد سراج الدين، الرجل الذي أعاد تأسيسه وبعث فيه الحياة السياسية المصرية، مرورا بكثير من القادة العظماء ووصولا إلى القيادة الحكيمة الحالية الممثلة في أبو شقة وما يتهيأ معه لآن في ظل المناخ السياسي المستقر الذي نعيشه الفرصة السانحة ليعود وبكل قوة إلى الزيادة".









وذكر أنه من حسن الطالع أن تكون الليلة في شهر يحتفل فيه الوفديون بذكرى يوم الجهاد الذي يوافق 13 نوفمبر 1918، ذلك اليوم الذي مثل تاريخ النضال لحزب الوفد وبداية الحركة الوطنية، مشيرا إلى أنه إن كان الحزب بالأمس قد ناضل من أجل الحرية والاستقلال لها الوطن فهو اليوم يناضل من أجل حماية الوطن من قوى الشر التي تحيط به من الداخل والخارج.









وأشار الجمال إلى أن لقاء اليوم يهدف في المقام الأول للتعارف والتقارب، فالتعارف بين شيوخ الوفد وزعمائه وشبابه النابض بالأمل والمستقبل ولقاء يجمع الأجيال ويتيح فرص تبادل المعلومات والخبرات في العمل الحزبي والسياسي على حد سواء، أما التقارب فهو بين من سبق لهم الريادة في حمل لواء حزب الوفد وبين من يتحملوا هذه المسئولية الآن، فالكل على قلب رجل واحد الكل درس وتعلم في مدرسة الوفد العظيمة.









وأوضح أن هذا الحزب العريق الذي كان رائدا وملهما للحركة الوطنية في مصر منذ ما يزيد على قرن من الزمان، كل هذا لن يأتي إلا بتكاتف ودعم الجميع وإعلاء الملحة الحزبية للوفد الذي يضمنا جميعا، فإن الحزب ينادي رجاله الآن فلنتحد ونضم أيدينا وقلوبنا معا، واختتم قائلا: "صلوا بالليل والنهار ووطدوا العزم على توحيد الآمال والأهداف، تقاربوا وتماسكوا فإن حزب الوفد رغم كل الظروف والمحن كان ولا يزال حكاية وطن".