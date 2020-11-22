وزير التعليم العالي يشهد انطلاق دوري الوزارات ويشارك في مباراة استعراضية

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس السبت، انطلاق دوري الوزارات في خماسي كرة القدم للرجال، وتنس الطاولة للسيدات، والذي يقام لأول مرة، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وبحضور لفيف من السادة الوزراء ونجوم الرياضة المصرية.